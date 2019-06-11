بيونغ يانغ تدعو واشنطن إلى تغيير "سياستها العدائية" دعت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية واشنطن، للتخلي عن "سياستها العدائية" تجاه بيونغ يانغ، محذرة من أن استمرار هذا النهج سيجعل الاتفاقات بين البلدين "حبرا على ورق".