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آخر تحديث: الثلاثاء، 11 - يونيو - 2019 الساعة 11:13:44ص
سلاح الجو المسير ينفذ عمليات هجومية على قاعدة الملك خالد في عسير
نفذ سلاح الجو المسير بالجيش واللجان الشعبية اليوم عمليات هجومية بطائرات مسيرة على قاعدة جوية في عسير.
بيونغ يانغ تدعو واشنطن إلى تغيير "سياستها العدائية"
دعت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية واشنطن، للتخلي عن "سياستها العدائية" تجاه بيونغ يانغ، محذرة من أن استمرار هذا النهج سيجعل الاتفاقات بين البلدين "حبرا على ورق".
انخفاض مؤشر نيكي في بداية التعامل بطوكيو
تراجع المؤشر القياسي نيكي في بداية التعامل اليوم الثلاثاء في بورصة طوكيو للأوراق المالية .
إسبانيا تفوز على السويد بثلاثية في تصفيات اليورو
فاز منتخب إسبانيا لكرة القدم على ضيفه السويدي بثلاثية دون رد مساء امس على ملعب "سانتياجو برنابيو" ليتربع على صدارة المجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2020).
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انخفاض مؤشر نيكي في بداية التعامل بطوكيو
[11/يونيو/2019]
طوكيو- سبأ:
تراجع المؤشر القياسي نيكي في بداية التعامل اليوم الثلاثاء في بورصة طوكيو للأوراق المالية .
وانخفض المؤشر 0.17 في المئة مسجلا 21099.54 نقطة .
كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.04 في المئة ليصل إلى 1552.28 نقطة.
سبأ
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