عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الأمن الإيراني: الضجة الدعائية الأميركية ضد إيران خبت جذوتها طهران- سبأ:

أعلن وزير الأمن الإيراني محمود علوي أن الضجة الدعائية الأميركية ضد إيران خبت جذوتها وباتت الإدارة الأميركية تتخبط إزاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.



ونقلت وكالة أنباء فارس عن علوي قوله إن “الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحاول من جهة تشديد الحظر على إيران ويرفع من جهة اخرى شعار الحوار ويتصور أن الشعب الإيراني سينخدع بتصريحاته”.



وأوضح علوي أن الشعب الإيراني أضحى ناضجا بعد أربعة عقود من عمر الثورة الإسلامية وأن أمثال ترامب لا يمكنه ان يترك تأثيرا يذكر على ابناء الشعب



الإيراني مضيفا أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتت اليوم في مكانة مرموقة من القوة والاقتدار على المستوى العالمي”.

سبأ [11/يونيو/2019]سبأ