قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان تكشف عن خطة لعصيان مدني على مراحل

الخرطوم – سبأ:

كشف أعضاء في قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان عن وجود خطة لعصيان مدني على مراحل حتى الاستجابة لمطالب الشعب، نافين ما تردد عن انقسامات داخلية فيما يتعلق بالتفاوض مع المجلس العسكري.



ومع انتهاء اليوم الثاني من العصيان المدني، قال أعضاء في قوى الحرية والتغيير إنه كان مقررا من البداية ألا تتجاوز المرحلة الأولى من العصيان ثلاثة أيام.



وقال القيادي بقوى الحرية محمد وداعة إن هذا التحالف يتجه إلى إعلان جدولة مراحل العصيان المدني بعد انتهاء المرحلة الحالية للعصيان التي وصفها بالناجحة.



وأضاف أن عملية الجدولة ستتضمن إجراءات إضافية ضمن المقاومة السلمية التي كانت قوى الحرية والتغيير قد أعلنتها للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.



وفي الوقت نفسه، نفى وداعة أن يكون هناك أي علاقة لقوى الحرية والتغيير بما نقلته وكالة رويترز عن توجه هذا التحالف نحو إعلان ترشيح رئيس للوزراء وأعضاء في المجلس السيادي .



وكانت رويترز نسبت إلى مصدر في قوى الحرية أنه سيعلن خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم ترشيح الاقتصادي عبد الله الحمدوك رئيسا للوزراء وثمانية أشخاص لعضوية مجلس سيادي يضم أيضا سبعة عسكريين، ويفترض أن يشرف على المرحلة الانتقالية.



وقد نفت القيادية في قوى الحرية والتغيير تيسير النوراني وجود أي انقسامات أو خلافات داخل قوى الحرية فيما يتعلق بالتفاوض مع المجلس العسكري على إرساء حكم مدني.



وقالت إنه لا بد من تلبية المجلس العسكري للشروط السبعة التي وضعتها قوى الحرية والتغيير لاستئناف التفاوض، ومن ضمن الشروط السبعة إقرار المجلس العسكري بمسؤوليته عن قتل المعتصمين، ومحاسبة كل الجناة، مؤكدة أن هناك جدولا كاملا يحدد مراحل العصيان.

[11/يونيو/2019]سبأ