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إسبانيا تفوز على السويد بثلاثية في تصفيات اليورو
فاز منتخب إسبانيا لكرة القدم على ضيفه السويدي بثلاثية دون رد مساء امس على ملعب "سانتياجو برنابيو" ليتربع على صدارة المجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2020).
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  رياضة
إسبانيا تفوز على السويد بثلاثية في تصفيات اليورو
[11/يونيو/2019]
مدريد – سبأ:

فاز منتخب إسبانيا لكرة القدم على ضيفه السويدي بثلاثية دون رد مساء امس على ملعب "سانتياجو برنابيو" ليتربع على صدارة المجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2020).


وسجل الثلاثية سيرجيو راموس، وألفارو موراتا من ركلتي جزاء، وميكيل أويارزابال في الدقائق 64، و84، و86 على التوالي.

وحقق الإسبان العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية، بينما تجمد رصيد المنتخب السويدي عند 7 نقاط في المركز الثاني.

في سياق متصل، حقق المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس رقمًا تاريخيًا بقميص "لاروخا"، بعدما هز شباك السويد.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات فإن راموس رفع رصيده من الأهداف مع منتخب بلاده إلى 20 هدفًا.

وأشارت "أوبتا" إلى أن هناك مدافعين فقط في تاريخ منتخب إسبانيا تمكنا من الوصول إلى (20 هدفًا)، وهم فيرناندو هييرو مدافع ريال مدريد السابق (29 هدفًا)، وسيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الحالي (20 هدفًا).

كما بات راموس اللاعب رقم 12 في تاريخ المنتخب الإسباني الذي يصل إلى 20 هدفًا دوليًا، ورفع راموس رصيد أهدافه منذ انطلاق مسيرته في كرة القدم إلى 109 أهداف.

سبأ
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