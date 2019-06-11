عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية القدس المحتلة - سبأ:

أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح اليوم جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في نابلس وبيت جالا بالضفة الغربية.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية /وفا / أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة بير عونة في مدينة بيت جالا وهدمت منزلا وأربع منشآت زراعية تعود ملكيتها للفلسطيني محمد موسى زرينة وأطلقت النار بشكل عشوائي خلال عملية الهدم ما أدى إلى إصابة نجله الشاب برصاصة في القدم.



إلى ذلك أصيب شرطيان فلسطينيان جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص باتجاه مخفر للشرطة جنوب مدينة نابلس.



وفي تطور أمني أخر اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بلدة طمون شرق مدينة طوباس بالضفة الغربية واقتلعت عشرات أشجار الزيتون.



وذكرت وكالة /وفا / أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واقتلعت عشرات أشجار الزيتون من محمية أم الكباش وقامت بقطع أشجار أخرى كما ردمت بئرا لجمع المياه في المنطقة.



وتتعرض الأراضي الفلسطينية لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال التي تقوم بهدم المنازل والممتلكات وتجريف الأراضي الزراعية واقتلاع الأشجار بهدف التضييق على الفلسطينيين وتهجيرهم للاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

سبأ [11/يونيو/2019]سبأ