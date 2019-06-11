تحطم مروحية بنيويورك بعد اصطدامها بمبنى متعدد الطوابق

نيويورك- سبأ:



تحطمت مروحية أميركية ، بعد اصطدامها بمبنى من عشرات الطوابق في مانهاتن بمدينة نيويورك ما أدى إلى مصرع قائدها.



وأكد حاكم نيويورك في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء أن المروحية حاولت الهبوط على سطح المبنى، ولم تُحدد الأسباب الرئيسية لتحطمها.



وتابع حاكم نيويورك بالقول إن هناك ضحايا نتيجة الحادث لكن لم يتم تحديد عددهم بعد.



فيما أفادت مصادر أمنية بسقوط قتيل على الأقل إثر حادث تحطم المروحية خلال محاولة هبوطها.



وطلبت شرطة نيويورك من العامة تجنب المنطقة في ظل انتشار لسيارات الطوارئ.

[11/يونيو/2019]سبأ