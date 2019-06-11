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آخر تحديث: الثلاثاء، 11 - يونيو - 2019 الساعة 10:57:20ص
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تحطم مروحية بنيويورك بعد اصطدامها بمبنى متعدد الطوابق
[11/يونيو/2019]
نيويورك- سبأ:

تحطمت مروحية أميركية ، بعد اصطدامها بمبنى من عشرات الطوابق في مانهاتن بمدينة نيويورك ما أدى إلى مصرع قائدها.


وأكد حاكم نيويورك في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء أن المروحية حاولت الهبوط  على سطح المبنى، ولم تُحدد الأسباب الرئيسية لتحطمها.

وتابع حاكم نيويورك بالقول إن هناك ضحايا نتيجة الحادث لكن لم يتم تحديد عددهم بعد.

فيما أفادت مصادر أمنية بسقوط قتيل على الأقل إثر حادث تحطم المروحية خلال محاولة هبوطها.

وطلبت شرطة نيويورك من العامة تجنب المنطقة في ظل انتشار لسيارات الطوارئ.

سبأ
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