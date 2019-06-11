ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 11 - يونيو - 2019 الساعة 10:57:20ص
سلاح الجو المسير ينفذ عمليات هجومية على قاعدة الملك خالد في عسير
نفذ سلاح الجو المسير بالجيش واللجان الشعبية اليوم عمليات هجومية بطائرات مسيرة على قاعدة جوية في عسير.
تحطم مروحية بنيويورك بعد اصطدامها بمبنى متعدد الطوابق
تحطمت مروحية أميركية، بعد اصطدامها بمبنى من عشرات الطوابق في مانهاتن بمدينة نيويورك ما أدى إلى مصرع قائدها.
ارتفاع الاقتصاد الياباني منذ أكثر من عامين
سجل الاقتصاد الياباني في الربع الأول من العام الحالي ارتفاعا منذ أكثر من عامين بفضل ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بصورة أكبر من المتوقع.
إسبانيا تفوز على السويد بثلاثية في تصفيات اليورو
فاز منتخب إسبانيا لكرة القدم على ضيفه السويدي بثلاثية دون رد مساء امس على ملعب "سانتياجو برنابيو" ليتربع على صدارة المجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2020).
آخر الأخبار:
لافروف: قدمنا لأمريكا مقترحات للحد من الأسلحة النووية وفي انتظار الرد
وزير الأمن الإيراني: الضجة الدعائية الأميركية ضد إيران خبت جذوتها
مقاتلة روسية تعترض طائرتي تجسس أمريكية وسويدية فوق البلطيق
قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان تكشف عن خطة لعصيان مدني على مراحل
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مصرع وإصابة العشرات من المرتزقة بكسر زحوفات وقصف مدفعي وصاروخي
[11/يونيو/2019]
محافظات- سبأ:

كسر الجيش و اللجان الشعبية زحوفات لمرتزقة العدو السعودي في مختلف الجبهات ونفذوا عدداً من الكمائن استهدفت مجموعات لهم وأسفرت عن مصرع وإصابة العشرات في صفوفهم ،فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعاتهم خلال ال24 ساعة الماضية .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفاً واسعاً لمرتزقة العدوان على صحراء الأجاشر قبالة نجران من 3 مسارات بمشاركة الطيران الحربي وأسفرعن مصرع وإصابة العشرات منهم و تدمير 3 آليات.

و تم افشال محاولة زحف للمرتزقة على اضيق و محجوبه في البقع ونتج عنها سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،وتم تدمير آليتين محملتين بالمرتزقة بتفجير و مصرع وجرح من عليهما في صحراء البقع قبالة نجران.

وفي نجران كذلك استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في الصوح ،فيما قتل و جرح عدد من المرتزقة بكمين محكم لوحدة الهندسة و المدفعية في الأجاشر .

وأشار المصدر إلى انكسار ثلاثة زحوفات للمرتزقة قبالة أبواب الحديد  بعسير بمشاركة الطيران الحربي والأباتشي والتجسسي واستمرت أكثر من 14 ساعة وأسفرت عن تدمير آلية عسكرية عليها رشاش عيار 23 بصاروخ موجه ومصرع وإصابة عدد كبير منهم.

واستهدف كمين محكم لوحدة الهندسة تجمعات للمرتزقة قبالة أبواب الحديد ونتج عنه مصرع وإصابة العشرات منهم .

وفي قطاع  جيزان قتل و جرح عدد من المرتزقة بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم قبالة جبل قيس وشرق جبل جحفان .

وذكر المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ زلزال 1 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة وآلياتهم في صفر الحنايا بحام في محافظة الجوف ،و تم استهداف تجمعات آخرى  بقصف مدفعي بالجبهة ذاتها .

ولفت المصدر إلى مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في مفرق الوزاعية بمحافظة تعز ،وتم إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات لهم في عصيفرة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

 وحسب المصدر تم تدمير آلية عسكرية  للمرتزقة تحمل رشاش عيار 23 بصاروخ موجه في جبهة قعطبة بمحافظة الضالع .

سبأ
  المزيد من (محلي)
استشهاد ثلاثة أطفال في الحديدة والضالع بنيران مرتزقة العدوان
سلاح الجو المسير ينفذ عمليات هجومية على قاعدة الملك خالد في عسير
أبناء شبوة يقدمون قافلة عيدية للابطال في الجبهات بالبيضاء
حجة : مناقشة تدخلات اليونيسيف في المياه والاصحاح البيئي
مقبولي يضع حجر الأساس لإنشاء خمسة مراكز إنزال سمكي بالحديدة
إغلاق متاجر ومصادرة العاب خطرة بأمانة العاصمة
مؤسسة الاتصالات: عودة خدمات الاتصالات والإنترنت لمحافظة الجوف
نائب وزير الخدمة يتفقد الإنضباط الوظيفي بمكتب الرئاسة ومصلحة الضرائب
اجتماع برئاسة الدكتور مقبولي يناقش أسباب تعثر تنفيذ مشاريع اليونبس بالحديدة
المغلس: العمل مستمر لإنهاء المظاهر العسكرية بموانئ الحديدة بحضور فرق التحقق الأممية
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد ثلاثة أطفال في الحديدة والضالع بنيران مرتزقة العدوان
[11/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن سبع غارات على كتاف بصعدة
[10/يونيو/2019]
25 غارة لطيران العدوان على عدة محافظات وتواصل خروقات اتفاق الحديدة
[09/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على كتاف بصعدة
[08/يونيو/2019]
إصابة امرأة بنيران المرتزقة في رازح بصعدة
[08/يونيو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by