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استشهاد ثلاثة أطفال في الحديدة والضالع بنيران مرتزقة العدوان
[11/يونيو/2019] محافظات - سبأ :
استشهد ثلاثة أطفال وجرح رابع بنيران مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي في محافظتي الحديدة والضالع التي استهدفت مناطق متفرقة في عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد طفل جراء استهداف الغزاة والمرتزقة بالأسلحة الرشاشة للأحياء السكنية في منطقة السلخانة بمديرية الحالي محافظة الحديدة.

وأوضح المصدر أن الغزاة والمرتزقة قصفوا باتجاه سيتي ماكس وما جاورها بالمدفعية والرشاشات المتوسطة، كما قصفوا مدينة الشعب بثلاث قذائف هاون والعيارات المتوسطة.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت مطار الحديدة بالعيارات الرشاشة، وكثفت قصفها للأحياء السكنية في شارعي الخمسين وصنعاء بالمدفعية والعيارات الرشاشة.

وذكر المصدر أن زوارق العدوان الحربية استهدفت المنتزه العام بدوار الجمل، ومشطت قوى العدوان بالعيارات الخفيفة والمتوسطة قريتي الزعفران ومحل الشيخ في كيلو 16 بمديرية الدريهمي.

وقال المصدر إن مرتزقة العدوان استهدفوا بقذائف المدفعية منزل المواطن عبدالحميد التهامي في قرية الجبجب بمديرية قعطبة محافظة الضالع ما أدى إلى استشهاد طفلين وجرح ثالث من أفراد الأسرة.

ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن سبع غارات على مناطق متفرقة في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، و 12 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.

وفي محافظة مأرب استهدف مرتزقة العدوان بالمدفعية مزارع ومنازل المواطنين بمديرية صرواح.

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