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أبناء شبوة يقدمون قافلة عيدية للابطال في الجبهات بالبيضاء
[10/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ :

قدم اليوم أبناء شبوة قافلة عيدية  لابطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات بمحافظة البيضاء .



وخلال استقبال القافلة عبر المشرف العام لمحافظة أبين  صالح الجنيدي ومدير مديرية مكيراس ومدير الامن  وعدد من الشخصيات الإجتماعية بالمديرية عن شكرهم وإمتنانهم لأبناء شبوة.

واشاروا الى مواقف ابناء شبوة الاحرار المساندة والداعمة لأبطال الجيش و اللجان الشعبية في مختلف الجبهات .

فيما جدد ابناء شبوة تعهدهم بتقديم المزيد تقديراً ووفاءً للتضحيات التي يقدمها رجال الجيش واللجان الشعبية في سبيل الدفاع عن الارض والعرض، مثمنين الجهود الكبيرة التي يبذلها المرابطين الابطال في مختلف مواقع الشرف والبطولة .

سبـأ
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