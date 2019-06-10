محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حجة : مناقشة تدخلات اليونيسيف في المياه والاصحاح البيئي حجة - سبأ :

ناقش لقاء بمحافظة حجة اليوم برئاسة المحافظ هلال عبده الصوفي، تدخلات منظمة اليونيسف في تلبية احتياجات المحافظة من المشاريع الخدمية في مجال المياه والاصحاح البيئي.

واستعرض اللقاء الذي ضم ممثل قطاع المياه والإصحاح البيئي لمنظمة اليونيسيف المهندس فؤاد أبو راس سير أنشطة ومشاريع المنظمة المنفذة في المحافظة وتدخلاتها المستقبلية .

وتطرق اللقاء إلى احتياجات مديريات المحافظة الطارئة في تنفيذ مشاريع مياه الشرب وإعادة تأهيل وتشغيل المشاريع المتوقفة وكذا مشاريع الإصحاح البيئي، ومواجهة انتشار الأمراض والأوبئة في ظل إستمرار العدوان والحصار.

وفي اللقاء اكد المحافظ الصوفي ضرورة تنسيق الجهود بين منظمة اليونيسيف والسلطة المحلية لتحقيق الأهداف المنشودة,, مشيدا بدورها الإنساني وأثر تدخلاتها الايجابية في مختلف القطاعات وخاصة في مجال المياه والإصحاح البيئي.

ودعا اليونيسيف إلى التوسع في مشاريعها الخدمية لتشمل المديريات والقرى المحرومة من خدمات المياه والصرف الصحي ,, مؤكداً استعداد السلطة المحلية لتقديم الدعم اللازم وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض تنفيذ برامجها وأنشطتها بالمحافظة.

بدوره ثمن ممثل اليونيسيف التسهيلات التي توفرها قيادة السلطة المحافظة لعمل المنظمة لتنفيذ مشاريعها.

وأكد أن محافظة حجة تقع في سلم الأولويات ضمن خطط وبرامج المنظمة,, مستعرضا جملة المشاريع المنفذة والمزمع تنفيذها خلال المرحلة القادمة.

سبـأ [10/يونيو/2019]سبـأ