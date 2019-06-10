مقبولي يضع حجر الأساس لإنشاء خمسة مراكز إنزال سمكي بالحديدة

الحديدة - سبأ :

وضع نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية والإقتصادية الدكتور حسين عبد الله مقبولي حجر الأساس لمشروع إنشاء خمسة مراكز للإنزال السمكي بمحافظة الحديدة، بتمويل من صندوق التشجيع الزراعي والسمكي .

وأستمع نائب رئيس الوزراء ومعه القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم إلى شرح من وزير الثروة السمكية محمد الزبيري حول مشروع انشاء 5 مراكز للأنزال السمكي في كل من الصليف والعرج والهارونية وابن عباس واللحية .

وبين الزبيري ان المشروع تبلغ تكلفته التقديرية 81 مليون و 362 ألف و605 ريال ويهدف إلى تطوير البنى التحتية للنهوض بخدمات قطاع الأسماك في ساحل البحر الأحمر وخدمة الصيادين والعاملين في مهنة الإصطياد في ظل ما تعرض له القطاع وموانئ ومراكز الإنزال السمكي من حصار وتدمير ممنهج من قبل العدوان .

بدوره أوضح القائم بأعمال المحافظ أن المشروع السمكي يأتي ضمن 7 مشاريع استراتيجية تم إعتمادها للمحافظة وتشمل قطاعات الأسماك والزراعة والكهرباء والمنطقة الصناعية.

وأكد قحيم أن هذه المشاريع الخدمية والتنموية ستمثل نقلة نوعية وتحديا كبيرا في ظل الاوضاع الراهنة وشحة الإمكانيات والصعوبات الكبيرة التي فرضها العدوان على الوطن .

ولفت إلى أن تنفيذ مثل هذه المشاريع الحيوية تشكل رسالة واضحة لدول تحالف العدوان الغاشم بأن عجلة التنمية لن تتوقف كما يراد لها وستظل الأنشطة والمشاريع التنموية حاضرة ومستمرة مهما حاول العدوان عرقلتها أو النيل من مقدرات هذا الوطن .

حضر وضع حجر الأساس وزراء الإدارة المحلية علي القيسي والكهرباء المهندس لطف الجرموزي والشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري ومدير مديرية الصليف وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة .

[10/يونيو/2019]سبـأ