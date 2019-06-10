إغلاق متاجر ومصادرة العاب خطرة بأمانة العاصمة

صنعاء - سبأ :

أغلق مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة اليوم أربعة متاجر ألعاب جراء بيعها "مسدسات الخرز " تشكل خطورة على الأطفال .





وأكد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة خالد الخولاني أنه تم التعميم لكافة مكاتب الصناعة بالمديريات بضبط ومصادرة العاب مسدسات الخرز البلاستيكية أو المعدني من المحلات التجارية.



واشار إلى ان الالعاب التي تستخدم الخرز البلاستيكي أو المعدني والمفرقعات ممنوع استيرادها استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 63 لسنه 2018م لخطورتها على السلامة العامة خصوصا الاطفال.

وقد تم مصادرة المئات من هذه الالعاب في إطار حملة التفتيش بمشاركة رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالأمانة حمود النقيب ووكيل الأمانة المهندس عبدالفتاح الشرفي ووكلاء الأمانة المساعدين عبدالوهاب شرف الدين والمهندس عبدالكريم الحوثي ومحمد سريع .

وكان مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل ناصر الكاهلي اشار إلى أن إدارة الدفاع الاجتماعي وبرنامج حماية الطفل التابعة للمكتب تلقت بلاغات وشكاوي بحوادث وإصابات للأطفال مختلفة بسبب " مسدسات وآليات الخرز " .

[10/يونيو/2019]سبـأ