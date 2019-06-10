مؤسسة الاتصالات: عودة خدمات الاتصالات والإنترنت لمحافظة الجوف

صنعاء - سبأ :

أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات اليوم عن عودة خدمات الاتصالات الأرضية والهاتف النقال وخدمات الإنترنت إلى محافظة الجوف بعد انقطاع دام أكثر من 22 يوماً جراء تعرض الكابلات الضوئية لأعمال تخريبية تسببت بحرمان مديريات المحافظة من خدمات الاتصالات المختلفة.

[10/يونيو/2019]وأوضح مصدر مسؤول بالمؤسسة لوكالة الأنباء اليمنية (سبا) أن الفرق الفنية تمكنت من إصلاح وصيانة كابلات الألياف الضوئية التي تعرضت لأعمال تخريبية بمديرية الحزم أواخر الشهر الماضي.وأكد المصدر عودة خدمات الاتصالات الأرضية والهاتف النقال وخدمات الإنترنت لمديريات محافظة الجوف وتعمل الآن في وضعها الطبيعي بعد انتهاء الفرق الفنية من أعمال الصيانة والإصلاحات.ولفت المصدر إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق الفنية التابعة للمؤسسة العامة للاتصالات ودورها الاستثنائي في إعادة خدمات الاتصالات والإنترنت لكافة مديريات محافظة الجوف.. مؤكدا حرص المؤسسة على العمل في مختلف الظروف واستمرار خدماتها وإيصالها لكل أبناء اليمن.سبـأ