محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب وزير الخدمة يتفقد الإنضباط الوظيفي بمكتب الرئاسة ومصلحة الضرائب صنعاء - سبأ :

تفقد نائب وزير الخدمة المدنية والتامينات عبدالله حسين المؤيد، اليوم ، مستوى الإنضباط الوظيفي بمكتب رئاسة الجمهورية عقب اجازة عيد الفطر .





وخلال الزيارة التقى المؤيد بنائب مدير المكتب سليم المغلس وناقش معه الجوانب المتصلة بالعمل والانضباط بالدوام الرسمي ودور وزارة الخدمة المدنية في الرقابة على وحدات الخدمة العامة للدولة .

وأشاد المؤيد بمستوى الحضور والالتزام بالدوام الرسمي في مكتب الرئاسة وهيئة رفع المظالم.

كما تفقد نائب وزير الخدمة مستوى الانضباط بمصلحة الضرائب، , واطلع على نسبة الحضور للموظفين بكافة قطاعات ووحدات ومكاتب ديوان عام المصلحة .

واشار المؤيد إلى اهمية استشعار الجميع المسؤولية في هذه المرحلة الحرجة ، والالتزام بواجبات الوظيفة العامة ومضاعفة الجهود في سبيل الارتقاء بالعمل المؤسسي.

رافقه نائب الوزير مدير عام العلاقات بوزارة الخدمة المدنية والتامينات محمد ردمان.

سبـأ [10/يونيو/2019]سبـأ