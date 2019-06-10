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نائب وزير الخدمة يتفقد الإنضباط الوظيفي بمكتب الرئاسة ومصلحة الضرائب
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نائب وزير الخدمة يتفقد الإنضباط الوظيفي بمكتب الرئاسة ومصلحة الضرائب
[10/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ :

تفقد نائب وزير الخدمة المدنية والتامينات عبدالله حسين المؤيد، اليوم ، مستوى الإنضباط الوظيفي بمكتب رئاسة الجمهورية عقب اجازة عيد الفطر  .



   وخلال الزيارة التقى المؤيد  بنائب مدير المكتب سليم المغلس وناقش معه الجوانب المتصلة بالعمل والانضباط بالدوام الرسمي  ودور وزارة الخدمة المدنية في الرقابة على  وحدات الخدمة العامة للدولة .

وأشاد المؤيد بمستوى الحضور والالتزام  بالدوام الرسمي في مكتب الرئاسة وهيئة رفع المظالم.

 كما تفقد نائب وزير الخدمة مستوى الانضباط بمصلحة الضرائب، , واطلع على نسبة الحضور للموظفين بكافة قطاعات ووحدات ومكاتب ديوان عام المصلحة .

  واشار المؤيد إلى اهمية استشعار الجميع المسؤولية في هذه المرحلة الحرجة ، والالتزام بواجبات الوظيفة العامة ومضاعفة الجهود في سبيل الارتقاء بالعمل المؤسسي.

  رافقه نائب الوزير مدير عام العلاقات بوزارة الخدمة المدنية والتامينات محمد ردمان.

سبـأ
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