[10/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ :
تفقد نائب وزير الخدمة المدنية والتامينات عبدالله حسين المؤيد، اليوم ، مستوى الإنضباط الوظيفي بمكتب رئاسة الجمهورية عقب اجازة عيد الفطر .
وخلال الزيارة التقى المؤيد بنائب مدير المكتب سليم المغلس وناقش معه الجوانب المتصلة بالعمل والانضباط بالدوام الرسمي ودور وزارة الخدمة المدنية في الرقابة على وحدات الخدمة العامة للدولة .
وأشاد المؤيد بمستوى الحضور والالتزام بالدوام الرسمي في مكتب الرئاسة وهيئة رفع المظالم.
كما تفقد نائب وزير الخدمة مستوى الانضباط بمصلحة الضرائب، , واطلع على نسبة الحضور للموظفين بكافة قطاعات ووحدات ومكاتب ديوان عام المصلحة .
واشار المؤيد إلى اهمية استشعار الجميع المسؤولية في هذه المرحلة الحرجة ، والالتزام بواجبات الوظيفة العامة ومضاعفة الجهود في سبيل الارتقاء بالعمل المؤسسي.
رافقه نائب الوزير مدير عام العلاقات بوزارة الخدمة المدنية والتامينات محمد ردمان.
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