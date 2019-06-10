ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 10 - يونيو - 2019 الساعة 10:34:39م
اجتماع برئاسة رئيس الوزراء يناقش أوضاع وزارة النقل وملامح برنامجها المتسق مع الرؤية الوطنية
ناقش اجتماع عقد اليوم بوزارة النقل برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الأوضاع الراهنة لوزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها .
انتخاب توكاييف رئيسا لكازاخستان
فاز رئيس كازاخستان المؤقت قاسم جومارت توكاييف، الذي اختاره الزعيم المخضرم نور سلطان نزارباييف خليفة له، برئاسة البلاد في انتخابات مبكرة.
ارتفاع الاقتصاد الياباني منذ أكثر من عامين
سجل الاقتصاد الياباني في الربع الأول من العام الحالي ارتفاعا منذ أكثر من عامين بفضل ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بصورة أكبر من المتوقع.
فلامنجو يتعاقد مع المدافع البرازيلي رافينيا
أعلن نادي فلامنجو البرازيلي اليوم تعاقده مع المدافع البرازيلي الدولي رافينيا لمدة عامين والقادم من بايرن ميونيخ الألماني.
آخر الأخبار:
مقبولي يضع حجر الأساس لإنشاء خمسة مراكز إنزال سمكي بالحديدة
إغلاق متاجر ومصادرة العاب خطرة بأمانة العاصمة
مؤسسة الاتصالات: عودة خدمات الاتصالات والإنترنت لمحافظة الجوف
نائب وزير الخدمة يتفقد الإنضباط الوظيفي بمكتب الرئاسة ومصلحة الضرائب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
اجتماع برئاسة الدكتور مقبولي يناقش أسباب تعثر تنفيذ مشاريع اليونبس بالحديدة
[10/يونيو/2019]
الحديدة - سبأ :

ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية والاقتصادية الدكتور حسين مقبولي، أسباب تعثر مشاريع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS).


وفي الاجتماع الذي حضره وزراء الإدارة المحلية علي القيسي والكهرباء المهندس لطف الجرموزي والشئون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري والثروة السمكية محمد الزبيري والقائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم ووكيل المحافظة مجدي الحسني ومسؤولي المؤسسات والمكاتب الخدمية المعنية وممثل مكتب اليونبس .. شدد الدكتور مقبولي على ضرورة التزام المكتب بتنفيذ المشاريع الخدمية التي تم اعتمادها من قبل البرنامج بحسب الشروط والمواصفات المتفق عليها.

وأكد أهمية التنسيق بين المكتب والجهات المعنية بالمحافظة والشروع في تنفيذ المشاريع بدون تأخير من أجل تخفيف ولو جزء يسير من معاناة المواطنين بالمحافظة.

بدوره شدد القائم بأعمال المحافظ على ضرورة التزام المكتب بتنفيذ للمشاريع المعتمدة والمعلقة أسوة بالمنظمات العاملة في المحافظة.

وأشار قحيم إلى أن المشاريع المتمثلة في رفع المخلفات الصلبة وسفلته وإعادة تأهيل وصيانة عدد من شوارع مدينة الحديدة وصيانة وتأهيل عددا من المرافق الصحية والتربوية بالمحافظة ومديرياتها لا يستحق التأخير تحت أي ظرف .. مؤكدا أن قيادة المحافظة والجهات المعنية ستقدم كافة التسهيلات للمكتب في تنفيذ تلك المشاريع.

وكان ممثل المكتب عبد الملك الشوكاني أوضح أسباب تعثر المشاريع المعتمدة للمحافظة ومنها ما يتعلق بالجانب الأمني.

وبين أن المشاريع المعتمدة في مدينة الحديدة تتمثل في سفلتة عدد من الشوارع منها شارع الحكيمي وشمسان والربصة.. مشيرا إلى أنه تم إعادة تأهيل سبعة مراكز صحية في مديريتي الحوك والحالي.

وأشار الشوكاني إلى أهمية الرفع باحتياج ٢٠ مدرسة في مديريات المحافظة الريفية للصيانة أو إعادة تأهيل، حتى يتم اعتماد ميزانيتها في برامج المكتب ومباشرة العمل فيها.
سبـأ
  المزيد من (محلي)
مقبولي يضع حجر الأساس لإنشاء خمسة مراكز إنزال سمكي بالحديدة
إغلاق متاجر ومصادرة العاب خطرة بأمانة العاصمة
مؤسسة الاتصالات: عودة خدمات الاتصالات والإنترنت لمحافظة الجوف
نائب وزير الخدمة يتفقد الإنضباط الوظيفي بمكتب الرئاسة ومصلحة الضرائب
المغلس: العمل مستمر لإنهاء المظاهر العسكرية بموانئ الحديدة بحضور فرق التحقق الأممية
مناقشة الاستعدادات لإمتحانات الشهادة الأساسية والثانوية بالمحويت
كسر ثلاثة زحوفات لمرتزقة العدوان قبالة أبواب الحديد بعسير
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في كمين بعسير
اجتماع بحجة برئاسة مقبولي يناقش الأوضاع في المحافظة واحتياجاتها
مدير شركة النفط يطلع على استقرار الوضع التمويني بنطاق فرع الشركة بصعدة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سبع غارات على كتاف بصعدة
[10/يونيو/2019]
25 غارة لطيران العدوان على عدة محافظات وتواصل خروقات اتفاق الحديدة
[09/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على كتاف بصعدة
[08/يونيو/2019]
إصابة امرأة بنيران المرتزقة في رازح بصعدة
[08/يونيو/2019]
استشهاد وإصابة سبعة مواطنين بقصف مدفعي لقوى العدوان
[08/يونيو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by