محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع برئاسة الدكتور مقبولي يناقش أسباب تعثر تنفيذ مشاريع اليونبس بالحديدة الحديدة - سبأ :

ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية والاقتصادية الدكتور حسين مقبولي، أسباب تعثر مشاريع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS).



وفي الاجتماع الذي حضره وزراء الإدارة المحلية علي القيسي والكهرباء المهندس لطف الجرموزي والشئون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري والثروة السمكية محمد الزبيري والقائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم ووكيل المحافظة مجدي الحسني ومسؤولي المؤسسات والمكاتب الخدمية المعنية وممثل مكتب اليونبس .. شدد الدكتور مقبولي على ضرورة التزام المكتب بتنفيذ المشاريع الخدمية التي تم اعتمادها من قبل البرنامج بحسب الشروط والمواصفات المتفق عليها.



وأكد أهمية التنسيق بين المكتب والجهات المعنية بالمحافظة والشروع في تنفيذ المشاريع بدون تأخير من أجل تخفيف ولو جزء يسير من معاناة المواطنين بالمحافظة.



بدوره شدد القائم بأعمال المحافظ على ضرورة التزام المكتب بتنفيذ للمشاريع المعتمدة والمعلقة أسوة بالمنظمات العاملة في المحافظة.



وأشار قحيم إلى أن المشاريع المتمثلة في رفع المخلفات الصلبة وسفلته وإعادة تأهيل وصيانة عدد من شوارع مدينة الحديدة وصيانة وتأهيل عددا من المرافق الصحية والتربوية بالمحافظة ومديرياتها لا يستحق التأخير تحت أي ظرف .. مؤكدا أن قيادة المحافظة والجهات المعنية ستقدم كافة التسهيلات للمكتب في تنفيذ تلك المشاريع.



وكان ممثل المكتب عبد الملك الشوكاني أوضح أسباب تعثر المشاريع المعتمدة للمحافظة ومنها ما يتعلق بالجانب الأمني.



وبين أن المشاريع المعتمدة في مدينة الحديدة تتمثل في سفلتة عدد من الشوارع منها شارع الحكيمي وشمسان والربصة.. مشيرا إلى أنه تم إعادة تأهيل سبعة مراكز صحية في مديريتي الحوك والحالي.



وأشار الشوكاني إلى أهمية الرفع باحتياج ٢٠ مدرسة في مديريات المحافظة الريفية للصيانة أو إعادة تأهيل، حتى يتم اعتماد ميزانيتها في برامج المكتب ومباشرة العمل فيها.

سبـأ [10/يونيو/2019]وفي الاجتماع الذي حضره وزراء الإدارة المحلية علي القيسي والكهرباء المهندس لطف الجرموزي والشئون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري والثروة السمكية محمد الزبيري والقائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم ووكيل المحافظة مجدي الحسني ومسؤولي المؤسسات والمكاتب الخدمية المعنية وممثل مكتب اليونبس .. شدد الدكتور مقبولي على ضرورة التزام المكتب بتنفيذ المشاريع الخدمية التي تم اعتمادها من قبل البرنامج بحسب الشروط والمواصفات المتفق عليها.وأكد أهمية التنسيق بين المكتب والجهات المعنية بالمحافظة والشروع في تنفيذ المشاريع بدون تأخير من أجل تخفيف ولو جزء يسير من معاناة المواطنين بالمحافظة.بدوره شدد القائم بأعمال المحافظ على ضرورة التزام المكتب بتنفيذ للمشاريع المعتمدة والمعلقة أسوة بالمنظمات العاملة في المحافظة.وأشار قحيم إلى أن المشاريع المتمثلة في رفع المخلفات الصلبة وسفلته وإعادة تأهيل وصيانة عدد من شوارع مدينة الحديدة وصيانة وتأهيل عددا من المرافق الصحية والتربوية بالمحافظة ومديرياتها لا يستحق التأخير تحت أي ظرف .. مؤكدا أن قيادة المحافظة والجهات المعنية ستقدم كافة التسهيلات للمكتب في تنفيذ تلك المشاريع.وكان ممثل المكتب عبد الملك الشوكاني أوضح أسباب تعثر المشاريع المعتمدة للمحافظة ومنها ما يتعلق بالجانب الأمني.وبين أن المشاريع المعتمدة في مدينة الحديدة تتمثل في سفلتة عدد من الشوارع منها شارع الحكيمي وشمسان والربصة.. مشيرا إلى أنه تم إعادة تأهيل سبعة مراكز صحية في مديريتي الحوك والحالي.وأشار الشوكاني إلى أهمية الرفع باحتياج ٢٠ مدرسة في مديريات المحافظة الريفية للصيانة أو إعادة تأهيل، حتى يتم اعتماد ميزانيتها في برامج المكتب ومباشرة العمل فيها.سبـأ