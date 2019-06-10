مناقشة الاستعدادات لإمتحانات الشهادة الأساسية والثانوية بالمحويت [10/يونيو/2019] المحويت - سبأ :

ناقش اجتماع للجنة الفرعية للإمتحانات بمحافظة المحويت اليوم آلية استكمال التحضيرات النهائية لبدء إمتحانات الشهادة العامة الأساسية والثانوية السبت المقبل.



وتطرق الاجتماع برئاسة مدير مكتب التربية رئيس اللجنة محمد نسر الآنسي إلى الجوانب المتعلقة بالتجهيزات المكتبية والكنترول وعمليات الرقابة والمتابعة الميدانية لإنجاح الإمتحانات.



وجرى في الاجتماع إقرار توزيع أعضاء اللجنة الإشرافية ورؤوساء المراكز الإمتحانية وخطة التنسيق والتواصل مع لجان ومراكز الاختبارات في المديريات بما يكفل سير العملية الإمتحانيةبالشكل المخطط لها.



واستعرض الاجتماع الترتيبات المتعلقة ببدء إجراءات التنسيق مع السلطة المحلية واللجنة الأمنية وخطباء المساجد للإسهام في تحمل المسئولية والواجب لتهيئة الأجواء والمشاركة في إنجاح امتحانات الشهادة العامة الثانوية والأساسية.



وأشاد الآنسي بمستوى الاعداد الجيد للإمتحانات وكذا حرص وانضباط أعضاء اللجنة الفرعية والادارة العامة للإختبارات..لافتا إلى أهمية تضافر جهود الجميع لتحمل هذه المسئولية الوطنية.



وثمن رئيس اللجنة الفرعية جهود قيادة وزارة التربية ودور اللجنة الرئيسية في تذليل المهام والاجراءات العملية وسرعة إستكمال التحضيرات الشاملة للإمتحانات رغم التحديات التي يمر بها الوطن في ظل استمرار العدوان والحصار.



حضر الاجتماع نائب مدير مكتب التربية علي المحويتي وأعضاء اللجنة الفرعية ورؤوساء الشعب والأقسام بمكتب التربية.

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