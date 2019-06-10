محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كسر ثلاثة زحوفات لمرتزقة العدوان قبالة أبواب الحديد بعسير عسير - سبأ :

كسرت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم ثلاثة زحوفات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة أبواب الحديد بقطاع عسير .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدداً من مرتزقة الجيش السعودي قتلوا وجرحوا خلال كسر الجيش واللجان الشعبية لثلاثة زحوفات لهم قبالة أبواب الحديد.



وأشار المصدر إلى أن الزحوفات استمرت لأربعة عشر ساعة دون تحقيق المرتزقة أي تقدم ميداني.



ولفت المصدر إلى أن وحدة الدروع في الجيش واللجان الشعبية دمرت آلية عسكرية تحمل معدل 23 بصاروخ موجه أثناء عملية التصدي للزحف.

سبـأ [10/يونيو/2019]وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدداً من مرتزقة الجيش السعودي قتلوا وجرحوا خلال كسر الجيش واللجان الشعبية لثلاثة زحوفات لهم قبالة أبواب الحديد.وأشار المصدر إلى أن الزحوفات استمرت لأربعة عشر ساعة دون تحقيق المرتزقة أي تقدم ميداني.ولفت المصدر إلى أن وحدة الدروع في الجيش واللجان الشعبية دمرت آلية عسكرية تحمل معدل 23 بصاروخ موجه أثناء عملية التصدي للزحف.سبـأ