محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع بحجة برئاسة مقبولي يناقش الأوضاع في المحافظة واحتياجاتها حجة - سبأ :

عقد بمحافظة حجة اليوم اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون التنموية والاقتصادية الدكتور حسين مقبولي، ضم وزراء الإدارة المحلية علي القيسي والكهرباء المهندس لطف الجرموزي والشئون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري ومحافظ حجة هلال الصوفي ووكلاء المحافظة وقيادات السلطة المحلية والتنفيذية.



ناقش الاجتماع بحضور أعضاء مجلسي النواب والشورى من أبناء المحافظة، الأوضاع في المحافظة واحتياجاتها الأساسية وآلية العمل الممكنة توفيرها وفقا للإمكانات المتاحة.



وفي الاجتماع ثمن الدكتور مقبولي مواقف أبناء حجة خاصة في ظل المرحلة الراهنة التي يتعرض فيها الوطن لعدوان سعودي إماراتي أمريكي سافر .. منوها بتضحيات أبناء حجة في مواجهة العدوان في مختلف الجبهات.



وحيا الوعي الوطني لأبناء المحافظة سيما أبناء مديرية كشر وإسهامهم في وأد الفتنة بمديريات حجور .. مؤكدا أن حكومة الإنقاذ تولي محافظة حجة جًل اهتمامها وحريصة على تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية وفي المقدمة مشاريع الطرق والجسور، فضلا عن تنفيذ مشاريع الإنارة عبر الطاقة الشمسية خاصة للمدارس والمستشفيات.



بدوره أشاد وزير الإدارة المحلية بتضحيات أبناء حجة وما قدمته المحافظة من شهداء إلى جانب الجيش واللجان الشعبية وآخرها قافلة الفتح المبين التي تعد من أكبر القوافل التي قدمها أبناء الوطن للمرابطين في الجبهات.



ولفت القيسي إلى أن هناك عدد من المشاريع الطارئة التي تعتزم حكومة الإنقاذ تنفيذها بالمحافظة لتلبية احتياجات أبنائها خاصة في الجانب الخدمي .. حاثا أبناء المحافظة على بذل المزيد من الدعم لرفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر .



من جانبه رحب المحافظ الصوفي بنائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية والاقتصادية ومرافقوه من الوزراء والضيوف .. مثمنا هذه اللفتة الكريمة من رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس حكومة الإنقاذ في تكليفهم لزيارة حجة والإطلاع على أحوال أبنائها .



وتطرق الصوفي إلى احتياجات المحافظة في المجالات الصحية والتعليمية والأمنية وغيرها .. مشيرا إلى دور أبناء حجة في التصدي للعدوان ومرتزقته في كافة الجبهات وما سطروه من تضحيات دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.



ولفت محافظ حجة إلى ما تعرضت له المحافظة من تدمير ممنهج من قبل آلة العدوان وما نجم عن ذلك من نزوح كبير تسبب في تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية، ما انعكس على التزامات السلطة المحلية أمام المواطنين.



وأوضح أن هناك العديد من المشاريع الحيوية الطارئة التي تحتاج إليها المحافظة وتفتقر للتمويل وأبرزها مشاريع الطرق والجسور وترميم القصر الجمهوري وتأهيل قلعة القاهرة وحصن نعمان.



حضر الاجتماع عددا من مدراء المديريات والشخصيات الاجتماعية والعلماء والمشائخ.

سبـأ [10/يونيو/2019]ناقش الاجتماع بحضور أعضاء مجلسي النواب والشورى من أبناء المحافظة، الأوضاع في المحافظة واحتياجاتها الأساسية وآلية العمل الممكنة توفيرها وفقا للإمكانات المتاحة.وفي الاجتماع ثمن الدكتور مقبولي مواقف أبناء حجة خاصة في ظل المرحلة الراهنة التي يتعرض فيها الوطن لعدوان سعودي إماراتي أمريكي سافر .. منوها بتضحيات أبناء حجة في مواجهة العدوان في مختلف الجبهات.وحيا الوعي الوطني لأبناء المحافظة سيما أبناء مديرية كشر وإسهامهم في وأد الفتنة بمديريات حجور .. مؤكدا أن حكومة الإنقاذ تولي محافظة حجة جًل اهتمامها وحريصة على تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية وفي المقدمة مشاريع الطرق والجسور، فضلا عن تنفيذ مشاريع الإنارة عبر الطاقة الشمسية خاصة للمدارس والمستشفيات.بدوره أشاد وزير الإدارة المحلية بتضحيات أبناء حجة وما قدمته المحافظة من شهداء إلى جانب الجيش واللجان الشعبية وآخرها قافلة الفتح المبين التي تعد من أكبر القوافل التي قدمها أبناء الوطن للمرابطين في الجبهات.ولفت القيسي إلى أن هناك عدد من المشاريع الطارئة التي تعتزم حكومة الإنقاذ تنفيذها بالمحافظة لتلبية احتياجات أبنائها خاصة في الجانب الخدمي .. حاثا أبناء المحافظة على بذل المزيد من الدعم لرفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر .من جانبه رحب المحافظ الصوفي بنائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية والاقتصادية ومرافقوه من الوزراء والضيوف .. مثمنا هذه اللفتة الكريمة من رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس حكومة الإنقاذ في تكليفهم لزيارة حجة والإطلاع على أحوال أبنائها .وتطرق الصوفي إلى احتياجات المحافظة في المجالات الصحية والتعليمية والأمنية وغيرها .. مشيرا إلى دور أبناء حجة في التصدي للعدوان ومرتزقته في كافة الجبهات وما سطروه من تضحيات دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.ولفت محافظ حجة إلى ما تعرضت له المحافظة من تدمير ممنهج من قبل آلة العدوان وما نجم عن ذلك من نزوح كبير تسبب في تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية، ما انعكس على التزامات السلطة المحلية أمام المواطنين.وأوضح أن هناك العديد من المشاريع الحيوية الطارئة التي تحتاج إليها المحافظة وتفتقر للتمويل وأبرزها مشاريع الطرق والجسور وترميم القصر الجمهوري وتأهيل قلعة القاهرة وحصن نعمان.حضر الاجتماع عددا من مدراء المديريات والشخصيات الاجتماعية والعلماء والمشائخ.سبـأ