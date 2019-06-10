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مدير شركة النفط يطلع على استقرار الوضع التمويني بنطاق فرع الشركة بصعدة
[10/يونيو/2019]
صعدة - سبأ :

اطلع المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية ياسر الواحدي ونائبه للشئون التجارية الدكتور رامي حناب اليوم على استقرار الوضع التمويني في نطاق فرع الشركة بمحافظة صعدة.


وتفقد الواحدي ومرافقوه ومعهم مدير فرع شركة النفط بصعدة نبيل العواوي ومدير فرع شركة النفط بالحديدة محمد اللكومي، عدد من المحطات التموينية بمدينة صعدة، وآلية توزيع المشتقات النفطية على المحطات وعملية الإشراف والرقابة على تفريغها وبيعها للمواطنين.

إلى ذلك ناقش اجتماع بإدارة فرع الشركة بصعدة برئاسة المدير التنفيذي للشركة، ضم قيادة وموظفي الفرع، سير العمل بفرع الشركة والصعوبات في الجوانب المالية والتجارية والإدارية، وسبل وضع المعالجات لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وفي الاجتماع ثمن الواحدي جهود قيادة وموظفي فرع الشركة بصعدة في توفير المشتقات النفطية للمواطنين .. مشددا على ضرورة الحفاظ على الاستقرار التمويني في كافة نطاق الفرع .

وحث على بذل المزيد من الجهود وتفعيل إجراءات الرقابة بالتزامن مع الأنظمة الرقابية التي اعتمدتها الشركة مؤخرا.

ووجه المدير التنفيذي لشركة النفط الدائرة التجارية بالشركة بتوفير كميات المشتقات النفطية التي يطلبها الفرع، بما يكفل تغطية احتياجات كافة القطاعات .. مؤكدا أن قيادة الشركة تولي فرع صعدة جل اهتمامها ودعمها بما يمكنه من القيام بمهامه على أكمل وجه.

رافقهم خلال الزيارة الناطق الرسمي للشركة أمين الشباطي.
سبـأ
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