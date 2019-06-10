ايران تنتقد الدول الاوريبة فشلها في انقاذ الاتفاق النووي [10/يونيو/2019] طهران - سبأ:

نتقدت إيران يوم الاثنين الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 بسبب فشلها في إنقاذ الاتفاق بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه العام الماضي ومعاودة فرض العقوبات على طهران.



وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن المحادثات مع نظيره الألماني في طهران كانت صريحة وجادة.



وأكد إن بلاده أجرت محادثات "صريحة وجادة" مع ألمانيا بشأن إنقاذ الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع قوى عالمية، مشير إلى أن بلاده لن تبدأ حربا، لكنها ستدمر أي طرف يغزوهها.



وقال ظريف في مؤتمر صحفي مشترك في طهران "أجرينا محادثات صريحة وجادة مع (وزير الخارجية الألماني هايكو) ماس... طهران ستتعاون مع الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق لإنقاذه".



ونقل التلفزيون الرسمي عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي قوله "حتى الآن لم نشهد تحركات عملية وملموسة من الأوروبيين لضمان مصالح إيران... طهران لن تبحث أي قضية خارج نطاق الاتفاق النووي".

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