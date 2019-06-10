اللجنة الوزارية تزور المرابطين في جبهات تعز

تعز- سبأ :

زارت اللجنة الوزارية لتفقد المرابطين في جبهات العزة بمحافظة تعز اليوم، أبطال الجيش واللجان الشعبية في عدد من الجبهات بتعز.

[10/يونيو/2019]حيث زار رئيس اللجنة وزير العدل القاضي أحمد عقبات ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ووزير الدولة عبدالعزيز البكير ومعهم وكيل محافظة تعز منصور اللكومي، أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهة كرش بمديرية القبيطة.والتقوا بالمرابطين في عدد من مواقع العزة والبطولة، ونقلوا لهم تهاني وتبريكات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس الحكومة بمناسبة عبد الفطر المبارك.وعبر رئيس وأعضاء اللجنة عن اعتزاز وتقدير الجميع لصمود المرابطين وما يسطرونه من ملاحم بطولية في مواجهة العدوان دفاعاً عن الوطن واستقلاله وسيادته .. لافتين إلى أن النصر على قوى العدوان أصبح قريباً.فيما عبر أبطال الجيش واللجان الشعبية عن تقديرهم لهذه الزيارات التي تعطيهم مزيدا من العزم والإصرار على تلقين المعتدين الدروس القاسية.. منوهين باهتمام قيادة الثورة والقيادة السياسية بأحوال المرابطين ومشاركتهم أفراح العيد.كما تفقدت اللجنة النقاط الأمنية بين كرش والراهدة والدمنه حتى جولة القصر، وزارت المواقع في الأمن المركزي وجولة القصر.وتبادلت اللجنة مع أبطال الجيش واللجان الشعبية ورجال الأمن في هذه المواقع والمراكز الأمنية التهاني بمناسبة العيد، ناقلة لهم تهاني قيادة الثورة والقيادة السياسية بهذه المناسبة الدينية.سبـأ