ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 10 - يونيو - 2019 الساعة 09:12:05م
اجتماع برئاسة رئيس الوزراء يناقش أوضاع وزارة النقل وملامح برنامجها المتسق مع الرؤية الوطنية
ناقش اجتماع عقد اليوم بوزارة النقل برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الأوضاع الراهنة لوزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها .
انتخاب توكاييف رئيسا لكازاخستان
فاز رئيس كازاخستان المؤقت قاسم جومارت توكاييف، الذي اختاره الزعيم المخضرم نور سلطان نزارباييف خليفة له، برئاسة البلاد في انتخابات مبكرة.
ارتفاع الاقتصاد الياباني منذ أكثر من عامين
سجل الاقتصاد الياباني في الربع الأول من العام الحالي ارتفاعا منذ أكثر من عامين بفضل ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بصورة أكبر من المتوقع.
فلامنجو يتعاقد مع المدافع البرازيلي رافينيا
أعلن نادي فلامنجو البرازيلي اليوم تعاقده مع المدافع البرازيلي الدولي رافينيا لمدة عامين والقادم من بايرن ميونيخ الألماني.
آخر الأخبار:
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في كمين بعسير
اجتماع بحجة برئاسة مقبولي يناقش الأوضاع في المحافظة واحتياجاتها
مدير شركة النفط يطلع على استقرار الوضع التمويني بنطاق فرع الشركة بصعدة
ايران تنتقد الدول الاوريبة فشلها في انقاذ الاتفاق النووي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
شرطة السويد تصيب رجل هدد بتفجير قنبلة في محطة قطارات بمدينة مالمو
[10/يونيو/2019]
ستوكهولم – سبأ:

أعلنت السلطات السويدية اليوم الاثنين عن اصابة الشرطة لرجل بالرصاص بعد ان هدد بتفجير قنبلة في محطة القطارات المركزية في مدينة مالمو جنوبي البلاد .


وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية بير أولف سويست في مؤتمر صحفي "لقد تصرف الرجل بطريقة تنطوي على تهديد، وكان يحمل حقيبتين كبيرتين بيديه، ويصرخ أن فيهما قنبلة وأسلحة، فقررنا تحييده".

وأضاف "أصيب الرجل في رجليه، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ونعمل حالياً على تحديد هويته".

وأشار المتحدث، إلى أنه بعد إجلاء المصاب من محطة القطارات، قام فريق من خبراء المتفجرات بتفجير حقيبتيه، دون أن يذكر ما إذا كانتا تحتويان على أسلحة أو متفجرات.

وذكرت الانباء ان الشرطة فرضت طوقاً امنياً على محطة القطارات، للتأكد من عدم وجود متفجرات هناك.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
ايران تنتقد الدول الاوريبة فشلها في انقاذ الاتفاق النووي
وزير الخارجية الألماني: المواجهة بين الولايات المتحدة وايران قابلة للانفجار
رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن بدء خفض مهمة جنود بلادها في العراق الشهر المقبل
نيجرفان بارزاني يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كردستان العراق
دخول العصيان المدني للسودان يومه الثاني وميليشيا الجنجويد تحذر
عشرات من المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى المبارك
انتخاب توكاييف رئيسا لكازاخستان
نيوزيلندا ستسحب قواتها من العراق العام المقبل وتقلص عددها في أفغانستان
ايران : لم نطلب من روسيا شراء منظومة ''اس 400''
نتائج الأولية تظهر فوز توكاييف في الانتخابات الرئاسية الكازاخية
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سبع غارات على كتاف بصعدة
[10/يونيو/2019]
25 غارة لطيران العدوان على عدة محافظات وتواصل خروقات اتفاق الحديدة
[09/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على كتاف بصعدة
[08/يونيو/2019]
إصابة امرأة بنيران المرتزقة في رازح بصعدة
[08/يونيو/2019]
استشهاد وإصابة سبعة مواطنين بقصف مدفعي لقوى العدوان
[08/يونيو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by