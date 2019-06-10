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آخر تحديث: الإثنين، 10 - يونيو - 2019 الساعة 09:12:05م
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وزير العدل يتفقد جامع الجند التاريخي
[10/يونيو/2019]
تعز- سبأ:

تفقد وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات ومعه وكيل محافظة تعز منصور اللكومي، جامع الجند التاريخي الذي أسسه الصحابي الجليل معاذ بن جبل في السنة التاسعة للهجرة.


واطلع الوزير عقبات خلال الزيارة على أعمال الصيانة والترميم في الجامع ومرافقه والتي ينفذها مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة.

وأشاد بالجهود المبذولة للحفاظ على هذا المعلم الإسلامي التاريخي .. مشيرا إلى أن هذا الجامع إرث تاريخي للأجيال، ينبغي الحفاظ عليه وإجراء صيانة دورية له ومرافقه.

ولفت وزير العدل إلى أهمية أعمال الترميم والصيانة التي يتم تنفيذها وفقا لمعايير دقيقة وعلمية تحافظ على مكانته وعبق التاريخي.

سبأ
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