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آخر تحديث: الإثنين، 10 - يونيو - 2019 الساعة 09:12:05م
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النقيب يطلع على أوضاع مؤسستي الرحمة ووجود الرحمن لرعاية اليتيمات
[10/يونيو/2019]
صنعاء- سبأ:

اطلع رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي أمانة العاصمة حمود النقيب اليوم على أوضاع مؤسستي الرحمة للتنمية ووجود الرحمن لرعاية وتأهيل اليتيمات بأمانة العاصمة.


واستمع النقيب ومعه وكيل الأمانة المهندس عبد الفتاح الشرفي ووكلاء الأمانة المساعدين عبد الوهاب شرف الدين والمهندس عبد الكريم الحوثي ومحمد سريع ومدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل ناصر الكاهلي من رئيسة مؤسسة الرحمة رقية الحجري ومسئولة مؤسسة وجود الرحمن نادية حجر إلى شرح عن نشاط وخدمات المؤسستين لليتيمات المنتسبات إليهن وكذا الاحتياجات الضرورية لهما .

ودعا رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة، الجهات الرسمية والشعبية والمنظمات إلى تقديم الرعاية للأيتام، خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.

وأكد أن أمانة العاصمة ستبذل ما بوسعها لدعم أنشطة مؤسستا الرحمة ووجود الرحمن وتقديم الدعم بما يسهم في تقديم الخدمات وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية للأيتام.

كما دعا النقيب الخيرين ورجال المال والأعمال إلى دعم جهود المؤسستين بما يمكنهما من رعاية شريحة الأيتام وتوسيع نشاطهما في مختلف الجوانب.

رافقه خلال الزيارة مدير مديرية السبعين محمد ناجي وأمين محلي المديرية محمد الصادق.

سبأ
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