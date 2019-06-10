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آخر تحديث: الإثنين، 10 - يونيو - 2019 الساعة 09:12:05م
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مناقشة الجوانب المتعلقة بتطوير أداء المكاتب التنفيذية بمحافظة صنعاء
[10/يونيو/2019]
صنعاء- سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبد القادر الجيلاني، الجوانب المتعلقة بتطوير أداء المكاتب التنفيذية.


 وأكد الاجتماع الذي ضم وكيلا المحافظة يحيى محسن جمعان ومحمد علي جميل ومدراء مكاتب المالية وتنمية الموارد والتخطيط والإحصاء والمعلومات والإعلام والسكرتارية، على ضرورة الاستفادة من كافة القدرات والإمكانات المتوفرة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

 كما أكد على ضرورة الالتزام بالخطط والدراسات الموضوعة وتفعيل التقييم والمتابعة لمستوى تنفيذ الخطط.

وشدد على أهمية اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة للحفاظ على البنية التحتية الحالية من طرق وجسور ومدارس ومرافق صحية وحكومية ومساجد والعمل على ترميمها وصيانتها.

وكلف الاجتماع الوكيلان جميل وجمعان للإشراف على هذه المكاتب فيما يتعلق بعملية المتابعة والتقييم الخدمي والايرادي، لمستوى إنجاز الخطط والدراسات المقدمة من كافة المكاتب التنفيذية بالمحافظة.

وشدد المجتمعون على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات الراهنة لتحقيق الأهداف المنشودة في تنمية الموارد وتطوير الخدمات.. مؤكدين على سرعة وضع التصورات والرؤى وإعداد برنامج العمل خلال الفترة المقبلة.

سبأ
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