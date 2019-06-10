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وزير الإعلام يتفقد سير العمل ومستوى الإنضباط بالمؤسسات الإعلامية
[10/يونيو/2019]
صنعاء- سبأ:

تفقد وزير الإعلام ضيف الله الشامي اليوم، سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي في وكالة الأنباء اليمنية سبأ ومؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.


وخلال الزيارات التي رافقه فيها نائب وزير الإعلام فهمي اليوسفي.. هنأ وزير الإعلام قيادات وكوادر المؤسسات الإعلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أن زيارة المؤسسات الإعلامية تأتي بعد زيارته لعدد من الجبهات نظرا لأهمية الجبهة الإعلامية في التصدي لحملات وسائل إعلام العدوان وكشف جرائمه ونقل الحقيقة وهو ما أثار انزعاج العدو وإمعانه في استهداف مبنى وزارة الإعلام والوسائل الإعلامية والإعلاميين.

ولفت إلى أن المرابطين في الجبهات يثمنون عاليا جهود وسائل الإعلام الوطنية في مواجهة العدوان ومواكبة الانتصارات في مختلف جبهات العزة والشرف.

وأشاد الوزير الشامي بمستوى الانضباط للقيادات والكوادر الإعلامية .. منوها بالدور الذي قامت به وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية خاصة خلال شهر رمضان وإجازة العيد واستمرارها في القيام بمهامها ودورها الوطني المسؤول في هذا المرحلة الاستثنائية.

وأستمع وزير الإعلام من عدد من قيادات وكوادر وكالة سبأ ومؤسسة الثورة والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون إلى إيضاح حول سير العمل والصعوبات التي تواجهها المؤسسات الإعلامية وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

وجدد الوزير الشامي التأكيد على حرص وزارة الإعلام على تذليل الصعوبات التي تواجه المؤسسات الإعلامية فيها وتحسين وتطوير مستوى الأداء فيها.

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