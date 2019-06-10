محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة يؤكد أهمية تقديم الدعم والمساندة لمرضى السرطان بالحديدة الحديدة- سبأ:

أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل أهمية تقديم الدعم والمساندة لمرضى السرطان خاصة بمحافظة الحديدة وتوفير احتياجاتهم من المستلزمات والمعدات والأدوية .



وأوضح الوزير المتوكل خلال تفقده أحوال المرضى بوحدة الأورام بهيئة مستشفى الثورة بالحديدة أن الاهتمام بمرضى السرطان من أولويات الوزارة سواء في الحديدة أو المحافظات الأخرى.



ولفت إلى أن اغلب الأدوية تم توفيرها بنسبة 80 بالمائة على مستوى المحافظات .. مشيرا إلى أن عدد مرضى السرطان في تزايد خلال السنوات الثلاث الأخيرة نتيجة استخدام العدوان للأسلحة المحرمة دوليا.



وحمل وزير الصحة دول العدوان والأمم المتحدة مسؤولية وفاة المرضى نتيجة استمرار الحصار الذي منع دخول الأدوية والأجهزة والمعدات الخاصة بمرضى السرطان، ما ضاعف من معاناتهم، إلى جانب استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي.



ودعا رجال المال والأعمال وفاعلي الخير المساهمة في إنقاذ حياة مرضى السرطان والفشل الكلوي جراء ارتفاع أسعار الأدوية وانعدامها بسبب العدوان والحصار.



فيما أشار رئيس هيئة مستشفى الثورة بالحديدة الكتور خالد سهيل ومدير وحدة الأورام عبدالله حلوف إلى الصعوبات التي تواجه الوحدة ومرضى السرطان بالمحافظة.



ولفتا إلى ارتفاع عدد حالات مرضى السرطان نتيجة استخدام العدوان للأسلحة المحرمة دوليا.

سبأ [10/يونيو/2019]سبأ