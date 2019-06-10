ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 10 - يونيو - 2019 الساعة 07:43:02م
اجتماع برئاسة رئيس الوزراء يناقش أوضاع وزارة النقل وملامح برنامجها المتسق مع الرؤية الوطنية
ناقش اجتماع عقد اليوم بوزارة النقل برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الأوضاع الراهنة لوزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها .
انتخاب توكاييف رئيسا لكازاخستان
فاز رئيس كازاخستان المؤقت قاسم جومارت توكاييف، الذي اختاره الزعيم المخضرم نور سلطان نزارباييف خليفة له، برئاسة البلاد في انتخابات مبكرة.
ارتفاع الاقتصاد الياباني منذ أكثر من عامين
سجل الاقتصاد الياباني في الربع الأول من العام الحالي ارتفاعا منذ أكثر من عامين بفضل ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بصورة أكبر من المتوقع.
فلامنجو يتعاقد مع المدافع البرازيلي رافينيا
أعلن نادي فلامنجو البرازيلي اليوم تعاقده مع المدافع البرازيلي الدولي رافينيا لمدة عامين والقادم من بايرن ميونيخ الألماني.
آخر الأخبار:
مناقشة الجوانب المتعلقة بتطوير أداء المكاتب التنفيذية بمحافظة صنعاء
وزير الإعلام يتفقد سير العمل ومستوى الإنضباط بالمؤسسات الإعلامية
وزير الصحة يؤكد أهمية تقديم الدعم والمساندة لمرضى السرطان بالحديدة
لقاء موسع برئاسة وزير العدل ومحافظ تعز
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
لقاء موسع برئاسة وزير العدل ومحافظ تعز
[10/يونيو/2019]
تعز- سبأ:

عقد بمحافظة تعز اليوم لقاءا موسعاً برئاسة وزير العدل القاضي أحمد عقبات ومحافظ تعز أمين على عبدالله البحر، ضم القضاة وعدداً من أعضاء النيابة العامة وأعضاء المكتب التنفيذي ومدراء المديريات.


ناقش اللقاء الذي حضره وكيل أول محافظة تعز منصور اللكومي ورئيس المحكمة الإستئنافية بتعز القاضي أحمد الجهلاني، الأوضاع في المحافظة خاصة ما يتعلق بسير العمل ومستوى الانضباط في القضاء والنيابات والأجهزة المحلية والتنفيذية والمرافق العامة.

وفي اللقاء نقل وزير العدل للحاضرين وأبناء تعز تهاني قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس الوزراء بعيد الفطر.

وقال" إن لمحافظة تعز مكانة كبيرة، سبق لي العمل فيها رئيسا لمحكمة الاستئناف ".. لافتا إلى أن أبناء تعز لهم تطلعات إلى الحرية والعمل والإبداع.

وأضاف" ها هي الفرصة أمامكم يا أبناء تعز بعد نيلكم لحريتكم واستقلالية قراركم بعيداً عن التعسف والظلم والقهر والاستغلال وما عليكم إلا استكمال حركة نضالكم وتضحياتكم ولم يبق سوى القليل للانتصار والتحرر وطرد المستعمر الباغي ".

وأشاد القاضي عقبات بتضحيات أبناء تعز .. لافتا إلى أن هذه المحافظة تمثل اليوم عنواناً لليمن الحر.

وقال" لسنا دعاة حرب بل نحن دعاة سلام، والحرب فرضت علينا بعد تصميم العدو على قتلنا وتدمير وطننا وإبادة الحرث والنسل".. موضحا أن أهدف العدو منذ اليوم الأول لشن عدوانه واضحة وأبرزها إذﻻل الشعب اليمني وحصاره والسيطرة على ثرواته وخيراته.

ودعا وزير العدل الجميع إلى مزيد من الوحدة والتعاضد في مواجهة المحتل .. مؤكداً قدرة الشعب اليمني على بناء الدولة المدنية مهما كانت التحديات ومهما بلغت وحشية العدوان.

وحث أعضاء السلطة القضائية على قول كلمة الحق والعمل من أجل بناء اليمن .. وأضاف" ترون كيف حوّل العدوان مدينة تعز، إلى منطقة خراب ينتشر فيها الإرهاب والقتل من قبل بشر مهمتهم قطع الرؤوس والأرجل والأيدي، لكن بوحدتنا سنهزم أولئك الإرهابيون ".

فيما أشار محافظ تعز إلى ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بتعز وأبنائها والسعي لتحقيق الكثير من المتطلبات الخدمية والتنموية.

بدوره استعرض مدير مكتب التربية بالمحافظة عبدالخالق الصراري الصعوبات التي تواجه سير العمل التنفيذي بالمحافظة وأبرزها موضوع الميزانية التشغيلية .. مطالبا بتوفير الحد الأدنى لتسيير العمل .

ولفت إلى أن تضحيات الشهداء ستثمر نصراً وأن تعز أصبحت تتصدر قائمة المحافظات في تقديم الشهداء في مختلف الجبهات .. وقال" لم يستطيع العدو اختراق أي جبهة ".

سبأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة الجوانب المتعلقة بتطوير أداء المكاتب التنفيذية بمحافظة صنعاء
وزير الإعلام يتفقد سير العمل ومستوى الإنضباط بالمؤسسات الإعلامية
وزير الصحة يؤكد أهمية تقديم الدعم والمساندة لمرضى السرطان بالحديدة
اجتماع برئاسة وزير الصحة يناقش آلية تفعيل دور القطاع الصحي بالحديدة
اجتماع برئاسة رئيس الوزراء يناقش أوضاع وزارة النقل وملامح برنامجها المتسق مع الرؤية الوطنية
رئيس الوزراء يشدد على حشد الإمكانيات والطاقات لتنفيذ المرحلة الأولى من رؤية بناء الدولة
النعيمي وبن حبتور والجنيد يزورون أسرة الفقيد المناضل الرباعي لتقديم العزاء
تنفيذي الحديدة برئاسة مقبولي يناقش احتياجات المحافظة من المشاريع الخدمية
نائب وزير الكهرباء يناقش مع وكيل ريمة أوضاع كهرباء المحافظة
وزير المياه والبيئة يناقش مع وكيل محافظة ريمة الوضع المائي بالمحافظة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سبع غارات على كتاف بصعدة
[10/يونيو/2019]
25 غارة لطيران العدوان على عدة محافظات وتواصل خروقات اتفاق الحديدة
[09/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على كتاف بصعدة
[08/يونيو/2019]
إصابة امرأة بنيران المرتزقة في رازح بصعدة
[08/يونيو/2019]
استشهاد وإصابة سبعة مواطنين بقصف مدفعي لقوى العدوان
[08/يونيو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by