لقاء موسع برئاسة وزير العدل ومحافظ تعز

تعز- سبأ:



ناقش اللقاء الذي حضره وكيل أول محافظة تعز منصور اللكومي ورئيس المحكمة الإستئنافية بتعز القاضي أحمد الجهلاني، الأوضاع في المحافظة خاصة ما يتعلق بسير العمل ومستوى الانضباط في القضاء والنيابات والأجهزة المحلية والتنفيذية والمرافق العامة.



وفي اللقاء نقل وزير العدل للحاضرين وأبناء تعز تهاني قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس الوزراء بعيد الفطر.



وقال" إن لمحافظة تعز مكانة كبيرة، سبق لي العمل فيها رئيسا لمحكمة الاستئناف ".. لافتا إلى أن أبناء تعز لهم تطلعات إلى الحرية والعمل والإبداع.



وأضاف" ها هي الفرصة أمامكم يا أبناء تعز بعد نيلكم لحريتكم واستقلالية قراركم بعيداً عن التعسف والظلم والقهر والاستغلال وما عليكم إلا استكمال حركة نضالكم وتضحياتكم ولم يبق سوى القليل للانتصار والتحرر وطرد المستعمر الباغي ".



وأشاد القاضي عقبات بتضحيات أبناء تعز .. لافتا إلى أن هذه المحافظة تمثل اليوم عنواناً لليمن الحر.



وقال" لسنا دعاة حرب بل نحن دعاة سلام، والحرب فرضت علينا بعد تصميم العدو على قتلنا وتدمير وطننا وإبادة الحرث والنسل".. موضحا أن أهدف العدو منذ اليوم الأول لشن عدوانه واضحة وأبرزها إذﻻل الشعب اليمني وحصاره والسيطرة على ثرواته وخيراته.



ودعا وزير العدل الجميع إلى مزيد من الوحدة والتعاضد في مواجهة المحتل .. مؤكداً قدرة الشعب اليمني على بناء الدولة المدنية مهما كانت التحديات ومهما بلغت وحشية العدوان.



وحث أعضاء السلطة القضائية على قول كلمة الحق والعمل من أجل بناء اليمن .. وأضاف" ترون كيف حوّل العدوان مدينة تعز، إلى منطقة خراب ينتشر فيها الإرهاب والقتل من قبل بشر مهمتهم قطع الرؤوس والأرجل والأيدي، لكن بوحدتنا سنهزم أولئك الإرهابيون ".



فيما أشار محافظ تعز إلى ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بتعز وأبنائها والسعي لتحقيق الكثير من المتطلبات الخدمية والتنموية.



بدوره استعرض مدير مكتب التربية بالمحافظة عبدالخالق الصراري الصعوبات التي تواجه سير العمل التنفيذي بالمحافظة وأبرزها موضوع الميزانية التشغيلية .. مطالبا بتوفير الحد الأدنى لتسيير العمل .



ولفت إلى أن تضحيات الشهداء ستثمر نصراً وأن تعز أصبحت تتصدر قائمة المحافظات في تقديم الشهداء في مختلف الجبهات .. وقال" لم يستطيع العدو اختراق أي جبهة ".

[10/يونيو/2019]عقد بمحافظة تعز اليوم لقاءا موسعاً برئاسة وزير العدل القاضي أحمد عقبات ومحافظ تعز أمين على عبدالله البحر، ضم القضاة وعدداً من أعضاء النيابة العامة وأعضاء المكتب التنفيذي ومدراء المديريات.سبأ