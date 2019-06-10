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اجتماع برئاسة وزير الصحة يناقش آلية تفعيل دور القطاع الصحي بالحديدة
[10/يونيو/2019]
الحديدة- سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، آلية تفعيل دور القطاع الصحي بالمحافظة وتحسين مستوى الخدمات الطبية بالمحافظة.


وتطرق الاجتماع الذي ضم مدير مكتب الصحة الدكتور عبدالرحمن جارالله ونوابه ومدراء الصحة والمستشفيات بمديريات المحافظة، إلى الصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها والتغلب عليها.

وأكد الاجتماع ضرورة تكاتف جهود الجميع لتعزيز الأداء وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي الاجتماع شدد الوزير المتوكل على ضرورة تفعيل الموارد الذاتية والاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة لتحسين الأداء الصحي.

ولفت إلى أهمية المتابعة والنزول الميداني لتقييم الأداء في مختلف مستشفيات المحافظة .. مؤكدا أهمية تضافر الجهود لتقديم أفضل الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية بالمحافظة.

وأهاب بالجميع الاضطلاع بدورهم سواء ما يتعلق بالمستشفيات أو مكاتب الصحة وصولاً إلى توفير خدمات صحية ذات جودة عالية.

سبأ
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