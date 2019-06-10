محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع برئاسة رئيس الوزراء يناقش أوضاع وزارة النقل وملامح برنامجها المتسق مع الرؤية الوطنية صنعاء- سبأ:

ناقش اجتماع عقد اليوم بوزارة النقل برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الأوضاع الراهنة لوزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها .



وتطرق الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود الجنيد ووزير الخدمة المدنية والتأمينات ادريس الشرجبي وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور أحمد الظرافي ورؤساء المؤسسات التابعة لوزارة النقل، إلى مستوى انجاز المهام المناطة بالوزارة وهيئاتها ومؤسساتها وملامح برنامجها المتسق مع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.



واستعرض وزير النقل زكريا الشامي، سير أنشطة الوزارة وأبرز انجازاتها خلال هذه الفترة الاستثنائية رغم ما يفرضه العدوان من تحديات مباشرة على قطاع النقل بأنواعه البري والبحري والجوي.



وبين بهذا الشأن الاعتداءات السافرة والممنهجة التي طالت هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي من قبل تحالف العدوان السعودي الإماراتي .. لافتا إلى أن الوزارة وثقت كافة الاعتداءات التي طالت المنافذ بأنواعها مع إحصاء الخسائر والكلف المالية على مستوى كل قطاع.



وذكر أن الوزارة رغم استمرار العدوان وما خلفه من دمار لعدد من بناها التحتية إلا أنها حققت فائض نشاط ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية .. مبينا أن الوزارة تعكف على إعداد دليل المطارات اليمنية وكتاب يتناول التطور التاريخي لقطاع النقل عبر العصور إدراكا منها أن المعركة المستقبلية هي معركة منافذ ومعابر النقل بأنواعه لأهميتها الإستراتيجية والمادية.



وتطرق وزير النقل إلى أن العدوان الذي يٌشن على اليمن اليوم يندرج في إطار حرب منافذ وحدود وطرق نقل والذي تؤكده سعي دول العدوان للسيطرة على مدن الموانئ اليمنية.



وسجل الشامي امتنان الوزارة للاهتمام الكبير الذي يوليه المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني لوزارة النقل ومؤسساتها وإسنادهم لكافة الجهود المبذولة من قبل قيادة الوزارة ورؤساء الجهات التابعة لها ومشاريعها التطويرية التي تستهدف التحسين المستمر لخدمات النقل بأنواعه الثلاثة .



وقد أكد رئيس الوزراء على الأهمية الكبيرة التي يحتلها قطاع النقل في خارطة الخدمات الحكومية ودوره في تشابك وترابط العلاقات والمصالح بين اليمن والعالم.



ونوه بمختلف الجهود والمهام التي يتم إنجازها من قبل قيادة الوزارة والمؤسسات التابعة لها ودورهم البارز والملحوظ خلال الظرف الراهن.



وشدد على ضرورة تحييد مقدرات البلد عن الحرب المفروضة على الشعب اليمني باعتبار أن كل مقومات البنى التحتية القائمة في هذا القطاع وفي غيره من القطاعات هي لليمن وأهله أجمع سواء في زمن الحرب أو في زمن السلم.



وحمل الوزير نقل تحيات وتقدير المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ لكافة العاملين في الوزارات والهيئات والمصالح النابعة لها على جهدهم وتفانيهم في أداء الواجبات الحيوية الملقاة على عاتقهم.



وحث الدكتور بن حبتور الجميع على تعزيز روح المسؤولية ومواصلة العمل بكل تفان لتحقيق التطلعات الشعبية من هذا القطاع .



تخلل الاجتماع عرض مرئي وصوتي عن الواقع الآني لقطاع النقل وحجم ونوعية الأضرار التي طالت منشآته وبناه التحتية وملامح المشاريع الإستراتيجية التطويرية لمرحلة ما بعد انتهاء العدوان والحصار .



وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات المعززة لبرنامج الوزارة المتصل بالرؤية الوطنية.

سبأ [10/يونيو/2019]سبأ