محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يشدد على حشد الإمكانيات والطاقات لتنفيذ المرحلة الأولى من رؤية بناء الدولة صنعاء- سبأ:

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة محمود الجنيد.



كرس اللقاء الذي حضره وزيرا التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم والخدمة المدنية والتأمينات إدريس الشرجبي وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور أحمد الظرافي ووكيل وزارة الخدمة المدنية نائب رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية الدكتور يحيى المحاقري ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء أحمد إسحاق، لمناقشة الخطوات المؤسسية للبدء بالإطار التنفيذي لمحاور الرؤية من قبل المكتب التنفيذي، وما يتطلبه ذلك من تسريع لاستكمال البناء المؤسسي للمكتب من حيث تسمية الكادر الوظيفي وسرعة تشكيل الوحدات التنفيذية بالتنسيق مع الوزارات المعنية بما في ذلك تحديد المرشحين لقيادتها وعمل التوصيف الوظيفي لمهامها.



وبحث اللقاء موضوع الخطط والأدلة الإرشادية والتي ستعمل الوزارات بموجبها لتنفيذ ما يخصها من الرؤية الوطنية وأهمية تسريع عملية إعدادها من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بخلاف جوانب التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية بشان العمليات التنفيذية .



وشدد رئيس الوزراء على أهمية تضافر وحشد مختلف الطاقات والتكامل في الأداء للبدء العملي في تنفيذ خطط وبرامج ومشاريع والإجراءات المؤسسية المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية على المستوى الحكومي.



وأكد أهمية التركيز في تصميم الخطوات التنفيذية على المهام الطارئة والممكن تنفيذها خلال الفترة الحالية سيما ذات الصِّلة بالإصلاحات الهيكلية والوظيفية وتحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل عدد من القطاعات التي تلامس حياتهم اليومية.



ووجه الدكتور بن حبتور جميع الوزارات بذل قصارى جهدهم بوحي من المسؤولية الوطنية والتاريخية الملقاة على عاتقهم مع المكتب التنفيذي وإسناده للقيام بمهامه عبر التعاون المسئول مع خطته وآلية عمله التنفيذية.

سبأ [10/يونيو/2019]سبأ