محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل النعيمي وبن حبتور والجنيد يزورون أسرة الفقيد المناضل الرباعي لتقديم العزاء صنعاء- سبأ:

قام عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي ومعه رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، ونائبه لشؤون الخدمات محمود الجنيد اليوم بزيارة لأسرة الفقيد المناضل محمد عبدالرحمن الرباعي أمين عام اتحاد القوى الشعبية لتقديم واجب العزاء.



حيث كان في استقبالهم وزير المياه والبيئة المهندس نبيل الوزير وشقيق الفقيد خالد عبدالرحمن الرباعي وعدد من أفراد أسرته.



وأعرب النعيمي وبن حبتور والجنيد عن تعازيهم ومواساتهم لشقيق الفقيد وبقية أفراد الأسرة وكافة آل الرباعي وزملاء الفقيد في العمل السياسي بهذا المصاب.



وأشادوا بمسير الفقيد النضالية والسياسية الزاخرة بالكفاح والعطاء والإخلاص للوطن ودفاعه عن وطنه وقضاياه المصيرية والانتصار لها وانحيازه ووقوفه إلى جانب التطلعات المشروعة لعامة الشعب اليمني في وطن مستقر ومزدهر ومستقل القرار.



وقرأ الجميع الفاتحة على روح الفقيد المناضل الرباعي .. سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وزملائه في اتحاد القوى الشعبية الصبر والسلوان .



فيما أعرب خالد الرباعي عن تقديره وامتنانه وأفراد أسرته للنعيمي وبن حبتور والجنيد على زيارتهم وسعيهم لتقديم العزاء له ولأفراد أسرته .. داعيا المولى عز وجل أن يكتب أجرهم ويعشر خطاهم وأن لا يريهم ما يكرهون .



" إنا لله وإنآ إليه راجعون "

سبأ [10/يونيو/2019]سبأ