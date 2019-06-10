ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 10 - يونيو - 2019 الساعة 07:44:10م
اجتماع برئاسة رئيس الوزراء يناقش أوضاع وزارة النقل وملامح برنامجها المتسق مع الرؤية الوطنية
ناقش اجتماع عقد اليوم بوزارة النقل برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الأوضاع الراهنة لوزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها .
انتخاب توكاييف رئيسا لكازاخستان
فاز رئيس كازاخستان المؤقت قاسم جومارت توكاييف، الذي اختاره الزعيم المخضرم نور سلطان نزارباييف خليفة له، برئاسة البلاد في انتخابات مبكرة.
ارتفاع الاقتصاد الياباني منذ أكثر من عامين
سجل الاقتصاد الياباني في الربع الأول من العام الحالي ارتفاعا منذ أكثر من عامين بفضل ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بصورة أكبر من المتوقع.
فلامنجو يتعاقد مع المدافع البرازيلي رافينيا
أعلن نادي فلامنجو البرازيلي اليوم تعاقده مع المدافع البرازيلي الدولي رافينيا لمدة عامين والقادم من بايرن ميونيخ الألماني.
آخر الأخبار:
النقيب يطلع على أوضاع مؤسستي الرحمة ووجود الرحمن لرعاية اليتيمات
مناقشة الجوانب المتعلقة بتطوير أداء المكاتب التنفيذية بمحافظة صنعاء
وزير الإعلام يتفقد سير العمل ومستوى الإنضباط بالمؤسسات الإعلامية
وزير الصحة يؤكد أهمية تقديم الدعم والمساندة لمرضى السرطان بالحديدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
النعيمي وبن حبتور والجنيد يزورون أسرة الفقيد المناضل الرباعي لتقديم العزاء
[10/يونيو/2019]
صنعاء- سبأ:

قام عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي ومعه رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، ونائبه لشؤون الخدمات محمود الجنيد اليوم بزيارة لأسرة الفقيد المناضل محمد عبدالرحمن الرباعي أمين عام اتحاد القوى الشعبية لتقديم واجب العزاء.


حيث كان في استقبالهم وزير المياه والبيئة المهندس نبيل الوزير وشقيق الفقيد خالد عبدالرحمن الرباعي وعدد من أفراد أسرته. 

وأعرب النعيمي وبن حبتور والجنيد عن تعازيهم ومواساتهم لشقيق الفقيد وبقية أفراد الأسرة وكافة آل الرباعي وزملاء الفقيد في العمل السياسي بهذا المصاب.

وأشادوا بمسير الفقيد النضالية والسياسية الزاخرة بالكفاح والعطاء والإخلاص للوطن ودفاعه عن وطنه وقضاياه المصيرية والانتصار لها وانحيازه ووقوفه إلى جانب التطلعات المشروعة لعامة الشعب اليمني في وطن مستقر ومزدهر ومستقل القرار.

وقرأ الجميع الفاتحة على روح الفقيد المناضل الرباعي .. سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وزملائه في اتحاد القوى الشعبية الصبر والسلوان .

فيما أعرب خالد الرباعي عن تقديره وامتنانه وأفراد أسرته للنعيمي وبن حبتور والجنيد على زيارتهم وسعيهم لتقديم العزاء له ولأفراد أسرته .. داعيا المولى عز وجل أن يكتب أجرهم ويعشر خطاهم وأن لا يريهم ما يكرهون .

" إنا لله وإنآ إليه راجعون "

سبأ
  المزيد من (محلي)
النقيب يطلع على أوضاع مؤسستي الرحمة ووجود الرحمن لرعاية اليتيمات
مناقشة الجوانب المتعلقة بتطوير أداء المكاتب التنفيذية بمحافظة صنعاء
وزير الإعلام يتفقد سير العمل ومستوى الإنضباط بالمؤسسات الإعلامية
وزير الصحة يؤكد أهمية تقديم الدعم والمساندة لمرضى السرطان بالحديدة
لقاء موسع برئاسة وزير العدل ومحافظ تعز
اجتماع برئاسة وزير الصحة يناقش آلية تفعيل دور القطاع الصحي بالحديدة
اجتماع برئاسة رئيس الوزراء يناقش أوضاع وزارة النقل وملامح برنامجها المتسق مع الرؤية الوطنية
رئيس الوزراء يشدد على حشد الإمكانيات والطاقات لتنفيذ المرحلة الأولى من رؤية بناء الدولة
تنفيذي الحديدة برئاسة مقبولي يناقش احتياجات المحافظة من المشاريع الخدمية
نائب وزير الكهرباء يناقش مع وكيل ريمة أوضاع كهرباء المحافظة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سبع غارات على كتاف بصعدة
[10/يونيو/2019]
25 غارة لطيران العدوان على عدة محافظات وتواصل خروقات اتفاق الحديدة
[09/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على كتاف بصعدة
[08/يونيو/2019]
إصابة امرأة بنيران المرتزقة في رازح بصعدة
[08/يونيو/2019]
استشهاد وإصابة سبعة مواطنين بقصف مدفعي لقوى العدوان
[08/يونيو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by