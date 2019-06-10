محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب وزير الكهرباء يناقش مع وكيل ريمة أوضاع كهرباء المحافظة صنعاء- سبأ:

ناقش نائب وزير الكهرباء والطاقة عبدالغني المداني اليوم بصنعاء مع وكيل محافظة ريمة لشؤون الخدمات والتنمية عبدالله الضبيبي، أوضاع الكهرباء في المحافظة وتوفير الإمكانيات لإجراء صيانة المولدات والشبكة بمركز المحافظة .



وتطرق اللقاء، إلى الصعوبات التي تواجه كهرباء المحافظة في ظل استمرار العدوان، وسبل معالجتها والتغلب عليها بناءً على توجيهات القيادة السياسية بهذا الشأن.



وأكد نائب وزير الكهرباء الحرص على معالجة أوضاع كهرباء ريمة وتوفير متطلبات الشبكة الكهربائية لإعادة تشغيلها كمرحلة أولى بمركز المحافظة.



فيما عبر وكيل محافظة ريمة عن امتنانه لاهتمام قيادة وزارة الكهرباء بمعالجة كهرباء المحافظة وتوفير متطلبات التيار الكهربائي بما يخفف من معاناة أبناء المحافظة.



وطالب قيادة وزارة الكهرباء بسرعة استكمال صيانة المولدات والشبكة الكهربائية بما يكفل إيصال هذه الخدمة للمواطنين .. مؤكدا استعداد قيادة المحافظة والسلطة المحلية تقديم التسهيلات اللازمة في هذا الجانب.

سبأ [10/يونيو/2019]سبأ