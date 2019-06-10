محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير المياه والبيئة يناقش مع وكيل محافظة ريمة الوضع المائي بالمحافظة صنعاء- سبأ:

ناقش وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير اليوم مع وكيل محافظة ريمة لشؤون الخدمات والتنمية عبدالله الضبيبي عددا من المواضيع المتصلة بالوضع المائي بالمحافظة .



وتطرق اللقاء إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل التوسع في مشاريع المياه والصرف الصحي وتوفير التمويلات اللازمة لدعم مشاريع المحافظة عبر المنظمات العاملة في هذا المجال .



واستعرض اللقاء احتياجات المحافظة من المشاريع الضرورية والتي تمثل أولوية خلال الفترة الحالية بما في ذلك مشروع الصرف الصحي لمدينة الجبين عاصمة المحافظة خاصة وقد تم استكمال تنفيذ عدد من المشاريع المائية التي أسهمت في توفير كافة احتياجات سكان المدينة من المياه.



وفي اللقاء أكد وزير المياه والبيئة أن محافظة ريمة تقع في سلم الأولويات ضمن خطط وبرامج الوزارة ناهيك عن الحرص على إيلائها الاهتمام من خلال المشاريع المنفذة عبر الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي .



وأشار إلى أن الوزارة حريصة على توفير احتياجات عاصمة المحافظة من المشاريع والبنى التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي بالإضافة إلى أن الوزارة استكملت العمل في إعداد الدراسة الخاصة باحتياجات مدينة الجبين في مجال المياه والإصحاح البيئي.



ولفت المهندس الوزير إلى أن منظمة الهجرة الدولية قد أدرجت محافظة ريمة العام الحالي ضمن المحافظات التي ستحظى بدعم لتنفيذ عدد من المشاريع المائية في الوقت الذي تواصل الوزارة جهودها لحث العديد من المنظمات على إيلاء ريمة الأهمية بهدف تعميم الفائدة على جميع المديريات .



بدوره أشاد وكيل محافظة ريمة لشؤون الخدمات والتنمية، بالتعاون الملموس من قبل وزير المياه والبيئة وحرصه على توفير احتياجات ومتطلبات أبناء المحافظة من المشاريع المائية .



ولفت إلى الجهود المبذولة من قبل فروع الهيئات والمؤسسات المائية بالمحافظة.. مؤكدا في ذات الوقت حرص السلطة المحلية على التعاون مع كافة الفروع التابعة للوزارة.



حضر اللقاء رئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف شهاب ناصر.

سبأ [10/يونيو/2019]سبأ