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محافظ ذمار يؤكد على وحدة الصف وتضافر الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار (مكتمل)
[10/يونيو/2019]
ذمار- سبأ:

أكد محافظ ذمار محمد حسين المقدشي أهمية تضافر الجهود لحل القضايا الاجتماعية وإنهاء أي صراعات قبلية وتعزيز الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.


وحث على تعزيز وحدة الصف والتصدي لأي مساع تستهدف تماسك الجبهة الداخلية والتعامل بحزم مع كل من يسعى لإثارة الفتنة أو نعرات تخدم أجندة العدوان.

وأكد محافظ ذمار خلال اجتماع عقد اليوم لمناقشة نتائج زيارات قيادات المحافظة إلى جبهات الضالع والحديدة والبيضاء وتعز خلال إجازة العيد، أن كافة قيادات المحافظة تعمل بإنسجام تام تحت قيادة واحدة ولا يمكن أن تكون مطية للعدوان وأدواته.

ولفت إلى النجاحات التي تحققت بتعاون وتكاتف كافة القيادات وحرصها على زيارات جبهات العزة والبطولة لرفع معنويات المرابطين، مثمنا في ذات الوقت ثبات المقاتلين وحرصهم على تعزيز الانتصارات فضلا عن التضحيات التي يسطرونها دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.

وأشار إلى أن أبناء ذمار من مختلف المديريات قدموا قوافل من الشهداء في سبيل الانتصار للإرادة الوطنية ومواجهة العدوان ومستعدين تقديم المزيد حتى يكتب الله النصر.

واستعرض التحديات التي تواجه السلطة المحلية في ظل الظروف الراهنة .. حاثا على مضاعفة الجهود لتنمية الإيرادات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ المقدشي المكاتب التنفيذية برفع وتيرة العمل لتلبية تطلعات المجتمع، والترتيب لنزول ميداني للمديريات للاطلاع على الاحتياجات في مختلف القطاعات.

حضر الاجتماع وكلاء المحافظة فهد المروني وعباس العمدي ومحمود الجبين ومحمد عبدالرزاق ومدير أمن المحافظة العميد أحمد الشرفي وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية والمستشارين.

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