رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تركيا تنتقد أيسلندا بسبب معاملتها الـ"مهينة" لفريق كرة القدم الوطني أنقرة – سبأ :



إنتقدت تركيا أيسلندا اليوم الاثنين بسبب معاملتها الـ "مهينة" لفريق كرة القدم الوطني في مطار ريكيافيك.



واصدرت وزارة الخارجية التركية مذكرة دبلوماسية إلى أيسلندا عن طريق سفارة النرويج للاحتجاج على سلوكها "المهين" و"العنيف" ضد لاعبي كرة القدم الأتراك خلال مراقبة جوازات السفر وطالبت بتشديد التدابير الأمنية للاعبين.



ووصل فريق كرة القدم التركي إلى أيسلندا امس الأحد للمشاركة في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020م.



وقالت وكالة أنباء (الأناضول) التركية شبة الرسمية ان الفريق ظل منتظراً لحوالي ثلاث ساعات في فحص جوازات السفر مساء يوم الأحد وفتشت حقائبهم مراراً.



من جانبه قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على حسابه على (تويتر) إن الطريقة التي جرى التعامل بها في مطار إيسلندا "غير مقبول" على المستويين الدبلوماسي والإنساني.



وينتظر ان تلعب تركيا مع أيسلندا في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020 م غداً الثلاثاء.

سبأ [10/يونيو/2019]سبأ