ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 10 - يونيو - 2019 الساعة 06:10:13م
وزير الخارجية يلتقي غراندي ويسلمها رسالة من الرئيس المشاط لأمين عام الأمم المتحدة
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، المنسق المقيم للأمم المتحدة بصنعاء ليز غراندي. وخلال اللقاء سلم وزير الخارجية المنسق المقيم رسالة من رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط إلى الأمين العام للأمم المتحدة ..
انتخاب توكاييف رئيسا لكازاخستان
فاز رئيس كازاخستان المؤقت قاسم جومارت توكاييف، الذي اختاره الزعيم المخضرم نور سلطان نزارباييف خليفة له، برئاسة البلاد في انتخابات مبكرة.
ارتفاع الاقتصاد الياباني منذ أكثر من عامين
سجل الاقتصاد الياباني في الربع الأول من العام الحالي ارتفاعا منذ أكثر من عامين بفضل ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بصورة أكبر من المتوقع.
فلامنجو يتعاقد مع المدافع البرازيلي رافينيا
أعلن نادي فلامنجو البرازيلي اليوم تعاقده مع المدافع البرازيلي الدولي رافينيا لمدة عامين والقادم من بايرن ميونيخ الألماني.
آخر الأخبار:
محافظ ذمار يؤكد على وحدة الصف وتضافر الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار (مكتمل)
تركيا تنتقد أيسلندا بسبب معاملتها الـ"مهينة" لفريق كرة القدم الوطني
حل خلاف بين أسرتي آل الصيفي بالمحويت دام 27 عاما
وزير المالية يتفقد سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي بالوزارة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
تركيا تنتقد أيسلندا بسبب معاملتها الـ"مهينة" لفريق كرة القدم الوطني
[10/يونيو/2019]
أنقرة – سبأ :

إنتقدت تركيا أيسلندا اليوم الاثنين بسبب معاملتها الـ "مهينة" لفريق كرة القدم الوطني في مطار ريكيافيك.


واصدرت وزارة الخارجية التركية مذكرة دبلوماسية إلى أيسلندا عن طريق سفارة النرويج للاحتجاج على سلوكها "المهين" و"العنيف" ضد لاعبي كرة القدم الأتراك خلال مراقبة جوازات السفر وطالبت بتشديد التدابير الأمنية للاعبين.

ووصل فريق كرة القدم التركي إلى أيسلندا امس الأحد للمشاركة في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020م.

وقالت وكالة أنباء (الأناضول) التركية شبة الرسمية ان الفريق ظل منتظراً لحوالي ثلاث ساعات في فحص جوازات السفر مساء يوم الأحد وفتشت حقائبهم مراراً.

من جانبه قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على حسابه على (تويتر) إن الطريقة التي جرى التعامل بها في مطار إيسلندا "غير مقبول" على المستويين الدبلوماسي والإنساني.

وينتظر ان تلعب تركيا مع أيسلندا في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020 م غداً الثلاثاء.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
فرنسا تلتقي أندورا غداً ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020م لكرة القدم
فلامنجو يتعاقد مع المدافع البرازيلي رافينيا
إنطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات بفوز إيطاليا على أستراليا 2-1
خسارة فرنسا وفوز ايطاليا والمانيا وروسيا بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020
إتحاد الجبل الأسود لكرة القدم يقيل مدرب المنتخب
تأجيل مباراة نهائي فردي السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
ريال مدريد يتعاقد مع البلجيكي هازارد حتى عام 2024
تأهل التشيكية فوندروسوفا إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
تشيلسي يطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية على عقوبة منعه ضم لاعبين جدد
إصابة خطيرة تبعد نيمار عن كوبا أمريكا
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سبع غارات على كتاف بصعدة
[10/يونيو/2019]
25 غارة لطيران العدوان على عدة محافظات وتواصل خروقات اتفاق الحديدة
[09/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على كتاف بصعدة
[08/يونيو/2019]
إصابة امرأة بنيران المرتزقة في رازح بصعدة
[08/يونيو/2019]
استشهاد وإصابة سبعة مواطنين بقصف مدفعي لقوى العدوان
[08/يونيو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by