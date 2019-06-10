محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حل خلاف بين أسرتي آل الصيفي بالمحويت دام 27 عاما المحويت- سبأ:

نجحت وساطة قبلية قادها أنصار الله بمديرية الطويلة محافظة المحويت في حل خلاف دام 27 عاما بمنطقة بني الصيفي عزلة الضلاع الأسفل.



وتسبب الخلاف بين أسرتي حزام علي الصيفي ومحمد يحيى الصيفي في وقوع إصابات جراء تبادل إطلاق النار بين الأسرتين، ونزوح أسرة محمد يحيى الصيفي إلى محافظة مأرب على خلفية نزاع على أرض.



وفي لقاء الصلح بتعاون عدد من المشائخ والوجهاء، تم إعلان العفو والتسامح وإنهاء القضية بين الأسرتين والتنازل عما حصل بينهما.



وأشاد عضو مجلس النواب عمار خميس بموقف الصلح وجهود أنصار الله في المديرية ومساعي المخلصين في حل الخلاف واللقاء بين الطرفين لتجسيد مبدأ التسامح والأخلاق النبيلة للشعب اليمني.



فيما أكد ممثل أنصار الله عبد الرحمن الولي أن حل هذا الخلاف يأتي في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لمعالجة القضايا والخلافات وتوحيد الصف وتعزيز التلاحم بين أفراد المجتمع.



فيما دعا المشائخ والوجهاء الذين ساهموا في حل قضية أبناء حزام ومحمد الصيفي، إلى تعزيز الصمود والتفرغ لمواجهة العدوان وتفعيل التحشيد ورفد الجبهات للدفاع عن الوطن.



وعبر أبناء الأسرتين عن تقديرهم للمساعي والجهود النبيلة لكل من ساهم في حل الخلاف بينهم .. مؤكدين عودة روابط وعلاقات الإخاء حرصا على لم الشمل والتسامح.



حضر لقاء الصلح مدير أمن الطويلة المقدم عمار العراري وعدد من مسئولي المديرية والشخصيات الاجتماعية.

سبأ [10/يونيو/2019]سبأ