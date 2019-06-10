وزير المالية يتفقد سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي بالوزارة

صنعاء- سبأ:



وأكد الدكتور أبو لحوم على أهمية الانضباط الوظيفي بالوزارة والوحدات التابعة لها .. لافتا إلى أن الاستمرار في العمل يمثل صورة من صور الصمود في وجه العدوان.



ونوه بجهود كوادر المالية خلال الفترة الماضية وحرصهم على تحسين مستوى الأداء المالي وتنمية الإيرادات.



وشدد وزير المالية على أهمية مضاعفة الجهود بما يتواكب مع التحديات الراهنة التي فرضها العدوان والحصار وحربه الاقتصادية.

[10/يونيو/2019]تفقد وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم اليوم، سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي في وزارة المالية بعد إجازة عيد الفطر المبارك.سبأ