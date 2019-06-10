[10/يونيو/2019]
صعدة- سبأ:
تفقد محافظ صعدة محمد جابر عوض ومعه وكلاء المحافظة صالح عقاب ومحمد كعيبة وعادل الضيني اليوم، مستوى الانضباط الوظيفي في عدد من المكاتب التنفيذية .
واستمع المحافظ والوكلاء ومعهم مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات محمد أحسن عدلان من مدراء المكاتب التنفيذية إلى إيضاح عن ومستوى الانضباط عقب إجازة عيد الفطر وكذا الصعوبات التي تواجه تلك المكاتب في ظل استمرار العدوان.
ونوه المحافظ عوض بمستوى انضباط قيادة وكوادر المكاتب والمؤسسات والوحدات الإدارية بالمحافظة وصمودهم في ظل استمرار العدوان وتوقف الرواتب .. مثمنا جهود المكاتب وما تقدمه من خدمات لأبناء المحافظة.
وحث على ضرورة تعاون الجميع لتحسين مستوى الأداء وتقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبه أوضح مدير مكتب الخدمة المدنية أن نسبة انضباط الوظيفي بالمكاتب والمؤسسات بلغت ٩١ بالمائة .. لافتا إلى الصعوبات التي تواجه الموظفين وأبرزها عدم وجود مقرات للمكاتب والوحدات فضلا عن توقف مرتبات الموظفين واستمرار العدوان .
سبأ