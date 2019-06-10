رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة المناضل محمد الرباعي

صنعاء- سبأ:



وأشاد رئيس مجلس الشورى في برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد خالد عبد الرحمن الرباعي وكافة آل الرباعي بمناقب الفقيد وإسهاماته في مختلف محطات ومراحل نضاله.



وأشار إلى أن الفقيد الرباعي كان سياسياً بارعاً ودبلوماسياً مخضرماً ومناضلاً شوروياً شجاعاً .. منوها بإسهاماته الفاعلة في الأوساط الفكرية والسياسية والشعبية، وكذا مساهمته في صياغة دستور الوحدة اليمنية المباركة.



وتطرق العيدروس إلى المهام والمناصب القيادية التي أسندت إلى الفقيد الرباعي وأبرزها وزيراً للشئون الإجتماعية والعمل والشباب عام 1974م وعضواً في المجلس الإستشاري في السبعينيات وحتى أوائل الثمانينيات وسفيراً لليمن لدى هولندا وعميداً للسلك الدبلوماسي العربي والدولي منذ عام 1982 حتى 1995م.



وأكد أن اليمن خسر برحيل المناضل الرباعي أحد رجاله المخلصين الرافضين لكل أشكال التبعية والوصاية والإرتهان.



وأعرب رئيس مجلس الشورى عن أحر التعازي وعظيم المواساة لأسرة آل الرباعي .. سائلاً المولى العلي القدير أن يعصم قلوب أهله ومحبيه بالصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

[10/يونيو/2019]بعث رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل محمد عبد الرحمن الرباعي أمين عام اتحاد القوى الشعبية – عضو المجلس الأعلى للإتحاد، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.سبأ