محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير المالية يلتقي رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية صنعاء- سبأ:

التقى وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم اليوم رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية إبراهيم الوريث.





جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بعمل الهيئة والسبل الكفيلة بتطوير أدائها للقيام بالمهام الموكلة إليها في قطاع المعادن.



وتطرق اللقاء للجهود الذي تبذلها الهيئة بالتنسيق مع فريق وزارة المالية لتنظيم عمل الهيئة والاستفادة من الخبرات الموجودة فيها للمساهمة في تفعيل دورها الحيوي.



وأكد وزير المالية أهمية عمل هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية باعتبار أن قطاع المعادن من القطاعات الاقتصادية الواعدة في اليمن والتي يعول عليها في عملية التنمية الشاملة.



وأشار إلى حرص وزارة المالية على تقديم كافة التسهيلات التي تحتاجها الهيئة ودعمها لتتمكن من تأدية مهامها وفقا للخطط والبرامج المقرة للمراحل القادمة.



وأشاد الدكتور أبو لحوم بالجهود التي تبذلها قيادة الهيئة والعاملين فيها في سبيل تطوير العمل بقطاع التعدين.



فيما عبر رئيس هيئة المساحة الجيولوجية عن الشكر لوزير المالية على الجهود التي يبذلها لدعم الهيئة وحرصه على تقديم كافة التسهيلات التي تمكنها من القيام بدورها وتنفيذ أعمالها على اكمل وجه.

سبأ [10/يونيو/2019]التقى وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم اليوم رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية إبراهيم الوريث.سبأ