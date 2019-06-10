[10/يونيو/2019]
إب- سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة أمين عام محلي المحافظة أمين الورافي، الجوانب المتصلة باستمرار رفع المخلفات من السوائل وتصفية العبارات لمواجهة أي طارئ خلال موسم الأمطار.
واستعرض الاجتماع الذي حضره عضو مجلس النواب خالد العنسي ومدراء مكاتب الأشغال المهندس بسام السقاف والصندوق الاجتماعي للتنمية المهندس محسن الصبري ومديرية الظهار حميد المتوكل ومديرية المشنة علي البعداني، السبل الكفيلة بردم الحفر في شوارع مديريات الظهار والمشنة وريف إب، بمشاركة مجتمعية .
وأقر الإجتماع توزيع المهام بين الجهات المعنية لتنفيذ حملة رفع المخلفات وفتح العبارات من ممرات السيول وتقوية الجدران الساندة للسوائل بالمديريات المستهدفة بدءً من يوم غد بإشراف ومتابعة مدراء المديريات المستهدفة .
وفي الإجتماع أكد أمين عام محلي المحافظة أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة أي طوارئ محتملة جراء تدفق سيول الأمطار.
وحث المكاتب المعنية على رفع المخلفات من السوائل وتنظيفها .. داعيا المنظمات الدولية إلى المساهمة في تبني وتنفيذ مشاريع خدمية لحماية إب من أضرار تدفق السيول ومخاطرها على المواطنين خاصة القاطنين بالقرب من مجاري السيول.
وثمن المجتمعون جهود صندوق النظافة ومكتب الأشغال العامة والطرق في تنظيف السوائل بمديريات مركز المحافظة خلال الفترة الماضية.
سبأ