وزير الخارجية يلتقي غراندي ويسلمها رسالة من الرئيس المشاط لأمين عام الأمم المتحدة التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، المنسق المقيم للأمم المتحدة بصنعاء ليز غراندي. وخلال اللقاء سلم وزير الخارجية المنسق المقيم رسالة من رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط إلى الأمين العام للأمم المتحدة .. انتخاب توكاييف رئيسا لكازاخستان فاز رئيس كازاخستان المؤقت قاسم جومارت توكاييف، الذي اختاره الزعيم المخضرم نور سلطان نزارباييف خليفة له، برئاسة البلاد في انتخابات مبكرة. ارتفاع الاقتصاد الياباني منذ أكثر من عامين سجل الاقتصاد الياباني في الربع الأول من العام الحالي ارتفاعا منذ أكثر من عامين بفضل ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بصورة أكبر من المتوقع. فلامنجو يتعاقد مع المدافع البرازيلي رافينيا أعلن نادي فلامنجو البرازيلي اليوم تعاقده مع المدافع البرازيلي الدولي رافينيا لمدة عامين والقادم من بايرن ميونيخ الألماني.