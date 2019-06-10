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آخر تحديث: الإثنين، 10 - يونيو - 2019 الساعة 06:10:13م
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وكيل محافظة ريمة يطلع على مستوى الانضباط في عدد من المكاتب
[10/يونيو/2019]
ريمة- سبأ:

اطلع وكيل محافظة ريمة محمد عبده مراد ومعه رئيس  المكتب الفني بالمحافظة جلال الحباري اليوم، على مستوى الانضباط الوظيفي في عدد من المكاتب التنفيذية والوحدات الإدارية.


حيث اطلع الوكيل مراد والحباري ومعهما مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة سعيد الوريش على سير العمل ومستوى الانضباط بفروع مصلحة الضرائب والبنك المركزي وهيئة التأمينات والمعاشات ومكتب الزراعة.

وأكد الوكيل مراد ضرورة تعزيز الأداء والانضباط الوظيفي وانجاز معاملات المواطنين .

وشدد على أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحسين مستوى الأداء وتجاوز الصعوبات التي فرضها استمرار العدوان والحصار.

سبأ
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