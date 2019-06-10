محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استعراض الصعوبات التي تواجه فرع البنك المركزي بالمحويت المحويت- سبأ:

استعرض اجتماع بمحافظة المحويت اليوم برئاسة المحافظ فيصل أحمد حيدر، الصعوبات التي تواجه سير العمل بفرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة.



وتطرق الاجتماع الذي ضم مدير فرع البنك عبد الرحمن جعفر وعدد من الموظفين إلى تعثر عدد من الأنشطة الإيرادية للبنك بسبب استمرار العدوان والحصار، واستمع من مدير البنك إلى إيضاح عن الجهود التي تبذل بشان الأعمال الحالية وأبرز الإيرادات.



وأشار جعفر إلى محدودية إيرادات بعض المؤسسات والجهات مثل مؤسسة المياه والأشغال جراء التحديات التي فرضها استمرار العدوان والحصار وتسبب بتوقف خدمات المياه وتعطل الشبكات والمعدات ومشاريع المياه وكذا توقف مشاريع البناء وقطاع العقارات والمقاولات.



وتطرق إلى جهود فرع مؤسسة الاتصالات في توريد مبالغ خدمات الاتصالات رغم ما تتعرض له المؤسسة من صعوبات بسبب تداعيات التحديات الاقتصادية التي فرضها العدوان والحصار .. مثمنا حرص قيادة المحافظة على متابعة أعمال فرع البنك وتذليل الصعوبات والتعاون في إنجاح جهود متابعة توريد إيرادات المؤسسات.



وفي الإجتماع أشاد المحافظ حيدر بانضباط كوادر البنك والأداء الإيجابي لقيادته وموظفيه .



وحث قيادة وموظفي فرع البنك على مواصلة الأداء لتجاوز الصعوبات واستعادة دور ونشاط البنك المركزي بالمحافظة .. مثمنا جهود قيادة وكوادر فرع البنك في الفترة الماضية لتحسين الأنشطة المصرفية ومتابعة عمليات التوريد وكذا صرف رواتب الموظفين.

سبأ [10/يونيو/2019]سبأ