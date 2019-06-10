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وزير الأشغال يتفقد العمل بمشروع توسعة سوق ضروان بهمدان
[10/يونيو/2019]
صنعاء- سبأ:

اطلع وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق اليوم على سير العمل في استكمال مشروع توسعة طريق سوق ضروان بمديرية همدان البالغ تكلفته 300 مليون ريال.


واستمع وزير الأشغال ونائبه المهندس محمد الذاري ورئيس صندوق صيانة الطرق المهندس أنيس السماوي ونائب رئيس مؤسسة الطرق والجسور المهندس أمير الدين الحوثي والمدير التنفيذي للمؤسسة المهندس لبيب عزالدين من مدير المشروع المهندس أحمد اليناعي والمهندس المشرف محمد المسوري إلى إيضاحات حول مستوى الإنجاز في سفلتة مقاطع الطريق بمدخل سوق ضروان وما تبقى من أعمال بطول 900 متر وعرض 30 مترا.

وقدر المهندسان اليناعي والمسوري نسبة الإنجاز بالمشروع بنحو 80 بالمائة .. وأكدا أن العمل يجري على قدم وساق لاستكمال سفلتة المقاطع المتبقية وغيرها من أعمال التحسينات في أقرب وقت.

وقد أكد وزير الأشغال أهمية استكمال المشروع لإنهاء الاختناقات الحاصلة في سوق ضروان على طريق صنعاء - عمران - صعدة.

وحث على مضاعفة الجهود وإنجاز كافة الأعمال والاشتراطات المتفق عليها ضمن المشروع بما يسهم في ديمومة الطريق وخدمة المواطنين.

وأوضح الوزير مطلق أن مؤسسة الطرق تنفذ العديد من مشاريع التأهيل والصيانة على طريق صنعاء عمران - صعدة ابتداءً من همدان، مرورا بمديرية ريدة وحوث وحرف سفيان والعمشية، وصولا إلى مدينة صعدة.

وثمن جهود صندوق صيانة الطرق والمؤسسة العامة للطرق والجسور في إنجاز مشاريع صيانة الطرق وإعادة تأهيل وإنشاء الطرق والجسور. 

رافقه خلال الزيارة مدير الصيانة والطوارئ بمؤسسة الطرق المهندس صادق الجرباني ومدير المشاريع بالمؤسسة المهندس ياسر القيلي .

سبأ
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