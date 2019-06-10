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  رياضة
فرنسا تلتقي أندورا غداً ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020م لكرة القدم
[10/يونيو/2019]
اندورا لافيلا – سبأ:

يلتقي المنتخب الفرنسي لكرة القدم غداً الثلاثاء مستضيفه منتخب أندورا المتواضع ضمن منافسات المجموعة الثامنة في تصفيات كأس أوروبا 2020م.


وينتظر مدرب المنتخب ديدييه ديشان ردة فعل من لاعبيه الذين قدموا أداء ًسيئا ضد تركيا السبت الماضي بخسارتهم بهدفين نظيفين في قونيا، في خسارة وصفها بأنها "صفعة".

وسيخوض المنتخب الفرنسي مباراته ضد أندورا في ملعب يتسع لـ3300 متفرج فقط وأرضه من العشب الاصطناعي.

ويبلغ تعداد سكان أندورا 80 ألف نسمة فقط، ما يوازي تقريباً سعة ملعب ستاد دو فرانس في ضواحي العاصمة الفرنسية، والذي عادة ما يستضيف المباريات التي تقام على أرض المنتخب الأزرق.

وقلل مهاجم فرنسا أنطوان غريزمان الذي قرر ترك فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني من دون أن يحدد وجهته المقبلة، من تأثير الخسارة أمام تركيا .

 وقال ان الفرصة متاحة أمام فريقه للتعويض في إشارة الى تواضع مستوى أندورا بقوله "لدينا الفرصة للانتقال الى أمر آخر بسرعة".

وانتقد قائد المنتخب الفرنسي وحارس مرماه هوغو لوريس أداء فريقه بقوله "من الصعب التطلع الى الفوز في المباريات اذا لم نبحث عن صناعة الفرص والتسديد باتجاه المرمى"، وذلك على الرغم من إشراك المدرب ثلاثيا هجوميا ناريا مؤلفا من كيليان مبابي وأوليفييه جيرو وغريزمان.

وانفردت تركيا بصدارة المجموعة الثامنة متقدمة بفارق ثلاث نقاط عن كل من فرنسا وإيسلندا علماً أن صاحبي المركزين الأول والثاني يتأهلان مباشرة الى النهائيات.

وكان المنتخب الفرنسي بطل العالم، استهل مشواره في التصفيات بفوزين عريضين على مولدافيا 4-1 ثم إيسلندا 4-صفر في آذار/مارس الماضي قبل ان يسقط أمام تركيا أقوى منافسيه في المجموعة.

سبأ
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