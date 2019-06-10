مناقشة سير العمل بالمشاريع التي تنفذها مؤسسة الطرق والجسور

صنعاء- سبأ:



واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس صندوق صيانة الطرق المهندس أنيس السماوي ونائب رئيس المؤسسة العامة للطرق المهندس أمير الدين الحوثي والمدير التنفيذي للمؤسسة المهندس لبيب عزالدين، أعمال الطوارئ والصيانة لشبكات الطرق في مختلف المحافظات.



وتطرق إلى الصعوبات التي تعيق مؤسسة الطرق أثناء تنفيذ مهامها، خاصة انعدام السيولة النقدية وعدم صرف المستخلصات الخاصة بالمشاريع التي تنفذها المؤسسة.



وأكد الاجتماع ضرورة تفعيل العمل في المشاريع المنفذة بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وفي المقدمة استكمال مشروع توسعة وسفلتة مدخل سوق ضروان بهمدان وأعمال الإسفلت في الصبيان والأعمال الإنشائية في جسر الحشيشية بأمانة العاصمة وكذا استكمال أعمال السفلتة في طلعة حدة.



وفي الإجتماع أكد وزير الأشغال أنه سيتم إيجاد المعالجات لكافة الإشكاليات التي تواجه تنفيذ مشاريع الطرق وفقا للقوانين السائدة بالتنسيق مع وزارة المالية وبما لا يتعارض مع توجيهات المجلس السياسي والحكومة.



ولفت إلى أهمية تجاوز الإشكاليات التي تحول دون تنفيذ مشاريع وأعمال الصيانة والطوارئ من أجل حماية شبكة الطرق وخاصة في موسم الأمطار الذي يتطلب جهدا كبيرا لتلافي أي قصور أو خلل قد تسببه السيول.



من جانبه أشار رئيس صندوق صيانة الطرق إلى أهمية استكمال تلك المشاريع وفقا للبرنامج الزمني المعتمد من قبل صندوق صيانة الطرق وكذا وفقا للعقود الموقعة مع المؤسسة العامة للطرق والجسور في أقرب وقت ممكن.



حضر الاجتماع كبير المهندسين بصندوق صيانة الطرق نبيل المؤيد ومدير المشاريع بالمؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس ياسر القيلي ومدير الطوارئ والصيانة بالمؤسسة المهندس صادق الجرباني.

[10/يونيو/2019]ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق، سير العمل بالمشاريع التي تنفذها المؤسسة العامة للطرق والجسور بتمويل صندوق صيانة الطرق.سبأ