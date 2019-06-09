وزير الصناعة يكرم مدير عام حماية الملكية الفكرية بالوزارة تقديرا لجهوده

صنعاء- سبأ:

كرم وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة اليوم مدير عام حماية الملكية الفكرية بالوزارة عبد الرزاق السروري، المدير العام المثالي لهذا العام تقديراً لجهوده في تنفيذ المهام والأعمال.



وفي التكريم الذي حضره نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي ووكيلا الوزارة لقطاع التجارة الخارجية بسام الغرباني وقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبد الكريم.. أكد الوزير الدرة أن هذا التكريم يأتي عرفانا بالجهود التي بذلها وما يزال السروري في عمله.



وأشار إلى أهمية تكريم الكوادر المبرزة والمتميزة في الوزارة كتحفيز على انجاز المهام المناطة بهم لمواصلة العطاء والإبداع وتحقيق المزيد من النجاحات.



ولفت إلى جهود إدارة حماية الملكية الفكرية في تعزيز حقوق الملكية الفكرية والتوعية بأهميتها باعتبارها من أهم أدوات التحفيز للتطور الاقتصادي والتنمية المستدامة.



وحث وزير الصناعة والتجارة، كافة الموظفين على مضاعفة الجهود وتطوير مستوى الأداء بما ينعكس إيجابا على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمجتمع .. مؤكدا استمرار عملية التقييم للأداء وتكريم كل من يعمل بجد وإخلاص في تنفيذ المهام المناطة به.



حضر التكريم مدراء عموم الوزارة ومستشاريها والموظفين .

[10/يونيو/2019]سبأ