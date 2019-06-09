فلامنجو يتعاقد مع المدافع البرازيلي رافينيا

ريو دي جانيرو ـ سبأ:





وانضم رافينيا إلى بايرن ميونيخ قادما من جنوه الإيطالي في عام 2011 وشارك في 266 مباراة مع الفريق وسجل ستة أهداف.



وقبل الانتقال إلى الفريق البافاري، كان رافينيا قد لعب ضمن صفوف شالكه الألماني بين عامي 2005 و2010 .



وانضم رافينيا بذلك إلى الهولندي آريين روبن والفرنسي فرانك ريبيري في قائمة الراحلين عن بايرن ميونيخ مع نهاية الموسم المنقضي.



ويحتل فلامنجو حاليا المركز الخامس في الدوري البرازيلي بعد ثماني مراحل من بداية المسابقة.

[10/يونيو/2019]أعلن نادي فلامنجو البرازيلي اليوم تعاقده مع المدافع البرازيلي الدولي رافينيا لمدة عامين والقادم من بايرن ميونيخ الألماني.سبأ