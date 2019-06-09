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قيادة أمانة العاصمة تتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في ثاني أيام الدوام
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قيادة أمانة العاصمة تتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في ثاني أيام الدوام
[10/يونيو/2019]
صنعاء- سبأ:

تفقدت قيادات أمانة العاصمة اليوم سير الدوام الرسمي ومستوى الانضباط الوظيفي في عدد من المكاتب التنفيذية والوحدات الإدارية في ثاني أيام الدوام بعد إجازة عيد الفطر .


حيث أطلع رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب ووكيل الأمانة لقطاع الخدمات المهندس عبدالفتاح الشرفي، على مستوى الانضباط الوظيفي في مكتبي الصناعة والضرائب بالأمانة .

واستمعا من مديري مكتبي الصناعة والتجارة والضرائب خالد الخولاني ومحمد الشامي إلى شرح عن مستوى حضور الموظفين ,حيث بلغت نسبه الحضور لموظفي الصناعة في ثاني أيام الدوام بعد إجازة عيد الفطر نحو 80 في المائة فيما بلغت نسبة الحضور لموظفي الضرائب 91 في المائة .

كما تفقد رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة النقيب ووكيل الأمانة المهندس عبدالفتاح الشرفي ومعهما وكلاء  الأمانة المهندس عبدالكريم الحوثي وعبدالوهاب شرف الدين ومحمد سريع سير الدوام الرسمي في مكتب الأوقاف والإرشاد .. مستمعين من مدير مكتب الأوقاف عبدالله عامر إلى شرح حول نسبة الالتزام والانضباط والتي بلغت نحو 77 في المائة .

وأكد النقيب ووكلاء الأمانة الشرفي والحوثي وشرف الدين وسريع على أهمية مضاعفة جهود قيادات المكاتب التنفيذية في أداء مهامهم وانجاز وتسهيل معاملات المواطنين .. لافتين إلى حرص قيادة أمانة العاصمة لها على أداء  العمل والالتزام بالانضباط الوظيفي.

وأشاروا إلى أهمية مضاعفة الجهود للحفاظ على ممتلكات الأوقاف وتكثيف الرقابة والتفتيش على الأسواق وإيجاد الاستقرار التمويني وتنمية موارد الدولة .

وثمن النقيب ووكلاء الأمانة الجهود الكبيرة التي تبذلها هذه المكاتب .. مؤكدين على ضرورة استمرار وتطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين .

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